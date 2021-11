Siete de las nueve chicas que sufrieron abusos presuntamente a manos de su profesor de repaso en una academia de l’Horta coincidieron ayer en el relato de los hechos durante la segunda sesión del juicio que la Audiencia de València celebra contra el acusado, para quien la Fiscalía solicita 43 años de prisión.

De las nueve víctimas, una declaró el martes y otras siete ayer. La novena lo hará hoy, al encontrarse ayer indispuesta. Las siete víctimas que comparecieron ayer ante los magistrados de la sección tercera relataron, una a una, cómo se produjeron los tocamientos y coincidieron en señalar que el ahora procesado «era un buen profesor», rasgo precisamente que más les hizo cuestionarse la veracidad y la intencionalidad de lo que les sucedía. «No entendía por qué me hacía esto», expresó una de ellas. Y se percataron de que eran abusos y no meros roces involuntarios «porque era casi todos los días».

Otra de las jóvenes contó que, tras ser consciente de los tocamientos, optó por cubrirse siempre con un pañuelo, para evitar que la mirara o la tocara. «Yo me tapaba para que no me pudiera tocar y él me decía que me quitara el pañuelo, que hacía mucho calor en el aula».

Hoy comparecerán en la sala, además de la novena víctima, cuatro testigos clave de la acusación.