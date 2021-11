«Menos mal que me he despertado a tiempo, me había tomado medicación para dormir y hasta que no me han empezado a caer trozos del techo no me he dado cuenta del fuego», relata la moradora de una casa del barrio valenciano de La Torre donde un incendio la pasada madrugada dejó tres menores intoxicados por el humo. El fuego se originó en un pequeño altar con velas en recuerdo de un nonato que perdió dos semanas antes del parto, según explicó ayer a este periódico la afectada.

Tres menores de edad de entre cuatro y doce años, dos de ellos sobrinos de la moradora del piso incendiado, resultaron intoxicados por el humo. Los dos hermanos, de ocho y doce años, fueron trasladados al Hospital La Fe y el tercer menor al Hospital General de València. Ninguno de ellos estaba grave y quedaron meramente bajo observación.

El fuego se inició en torno a las cuatro de la mañana en una vivienda de la carretera d’ Alba de La Torre. Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Policía Local de València y de la Guardia Civil de Paiporta, así como dotaciones de bomberos. De igual modo, dos ambulancias del Soporte Vital Básico atendieron a los tres menores intoxicados por el humo y los evacuaron a estos dos centros hospitalarios. Asimismo, una anciana de 96 años, que reside en el piso de arriba a la planta baja en la que se inició el fuego también requirió de oxígeno, aunque no tuvo que ser trasladada al hospital.

El incendio obligó a desalojar a unas quince personas de sus casas, ya que el humo se había extendido por toda la finca. «No podíamos respirar», asegura la cuidadora de la anciana atendida.