Un menor de 17 años fue detenido el pasado viernes por un delito de odio tras difundir a través de redes sociales mensajes antisemitas y homófobos incitando a la violencia contra judíos y gays. En algunos de los tuits contra estos dos colectivos el joven aparece portando armas de fuego y haciendo alusión directa al uso de ellas contra estas personas.

«8 de junio, día del ‘orgullo’ del lobby judío lgtb..., buen momento para sacar el ar-15 no creéis?», decía en uno de estos mensajes en su cuenta de Twitter junto con una fotografía en la que aparece apuntando con un fusil de asalto. En otra publicación, con fecha del 2 de septiembre, el menor se refiere a una noticia sobre el Holocausto con el comentario: «Pocos judíos muertos me parecen».

También hace apología del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, lanza expresiones racistas y xenófobas o comparte tuits que también incitan a la violencia como: «Si están matando a las cotorras invasoras, por qué no matan a los de África por invadirnos?».

A raíz de su detención, el menor de 17 años ha cerrado su perfil que estaba totalmente en abierto con este tipo de mensajes que incitan al odio.

No hallaron las armas ilegales

La Policía Nacional procedió a su detención el pasado viernes y realizó un registro en la vivienda del menor en busca de las armas de fuego que aparecen en las fotografías de sus mensajes. No obstante, en la casa no se intervino ningún arma ilícita, según indicaron las fuentes consultadas por este periódico. Pese a ello en una de las imágenes se ven varias armas largas colgadas en la pared de su domicilio, con el siguiente comentario negacionista: «Mi salón, si alguien me quiere inocular una terapia génica que sepa que sé gastarlas a la perfección (son reales, no son de airsoft ni pollas extrañas).