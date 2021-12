Culpable de meter en una bolsa a sus dos hijos recién nacidos sabiendo que podían morir

Con independencia de que buscara o no matarlos, lo que ha quedado claro para el jurado popular que ha juzgado a una joven por el asesinato de sus dos hijos nada más parirlos es que sabía que metiéndolos en un bolsa al instante de nacer podían fallecer, como así ocurrió.

Un tribunal popular formado por cuatro mujeres y cinco hombres ha acordado por unanimidad a últimas horas de este jueves declarar culpable a esta mujer de 30 años de la muerte de los dos pequeños. Un niño y una niña a los que dio a luz el 30 de enero de 2020 en el baño de la casa de Elche en la que vivía con su familia, y en el que se encerró para parir impidiendo que recibiera ayuda.

Un veredicto al que se ha llegado tras unas horas de deliberación y cuatro sesiones de juicio en el que el abogado de la acusada ha intentado sembrar la duda acerca de la capacidad mental de su clienta para discernir el alcance de su acción. Idea en la que ahondó su madre, quien en su declaración ante el tribunal popular señaló que la edad mental de su hija no se correspondía con la física y que llevaba tiempo intentado que le reconocieran esa supuesta merma intelectual. Una discapacidad de la que no hay constancia en los informes que obran en la causa y que tampoco ha apreciado el jurado. Sus nueve miembros han coincidido en que la joven no sufre «ninguna afectación, ni tan siquiera leve» que les impida calibrar las consecuencias de sus acciones.

En línea con lo defendido por el fiscal Francisco Marco, el tribunal también está convencido de que la chica se encontraba al final del embarazado, y no de cuatro meses, como sostuvo ella en su declaración, de que los niños nacieron perfectamente y de que los introdujo en una bolsa con la intención de deshacerse de ellos a sabiendas de que podían morir. Los cuerpos ya sin vida de los neonatos fueron descubiertos por la ginecóloga del Hospital del Vinalopó donde a joven fue trasladada cuando la familia, que desconocía que estaba embarazada, logró que saliera del baño.

La chica ha escuchado el veredicto con la misma actitud taciturna con la que ha permanecido todo el juicio aunque al término de su lectura, momentos antes de ser conducida de nuevo a la cárcel donde lleva desde hace dos años, se ha fundido un abrazo con su madre y ambas han roto a llorar.

El fiscal, que inicialmente reclamaba 22 años de prisión por cada uno de los dos delitos de asesinato con la agravante de parentesco, ha rebajado en dos la petición dejándola en un total de 40 años por ambas muertes.

Aunque los forenses que practicaron la autopsia no pudieron determinar la causa de los fallecimientos al no haber iniciado ninguno de los dos bebés la función respiratoria, el tribunal también ha coincidido con el relato del fiscal en que en los decesos fue determinante «haberlos colocado voluntariamente su propia madre en una situación de desamparo». Una desatención que se prolongó a lo largo de todo el proceso del parto y después de que se produjera el alumbramiento «privando a los dos seres humanos que se disponían a salir del claustro materno de la asistencia necesaria y los cuidados precisos para así poder desarrollar su vida ya en el exterior, para lo que eran completamente viables, cortando por ello sus respectivas vidas».