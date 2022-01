Nada más recibir el aviso del 112 a las 23.20 horas, fueron desplazadas varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Moncada. Fue solo el principio. En minutos, se unieron patrullas de toda la compañía de Sagunt y de policías locales de una decena de municipios. Pero fueron los primeros, los de Moncada, quienes se llevaron el peso del rescate de los residentes, muchos de ellos dependientes del oxígeno y la gran mayoría impedidos físicamente, por lo que no podían evacuarlos por su propio pie.

Así, el responsable del dispositivo policial, al habla con los trabajadores del centro para saber cuántos residentes había por habitación y quiénes eran para evitar que alguien se quedase aislado en el interior, organizaron una cadena humana en la que, literalmente, los guardias y los policías tuvieron que sacar a los mayores en brazos.

"Todo era humo y no se veía nada"

"Todo era humo, era casi imposible respirar y apenas se veía", explica uno de los intervinientes. No les frenó. Estaba en juego la vida de los residentes, seis de los cuales han fallecido y otra docena está hospitalizada, alguno de ellos aún en estado grave, así que los rescatadores no dudaron en jugarse la suya propia con tal de salvar la de los residentes. Al final, fueron evacuados los 81 internos que había en el centro de mayores afectados por este brutal siniestro, el más graves que ha registrado la C. Valenciana. Los intervinientes tuvieron que ir habitación por habitación, sin apenas visibilidad, rodeados de humo y calor, para localizar a cada anciano y sacarlo, o bien en camillas, en sillas de ruedas, cuando las había, o, como ocurrió con la gran mayoría, cargándolos en brazos.

El rescate, que se completó en apenas media hora, registró momentos de gran tensión y desesperación, porque algunos de los afectados estaban inconscientes y la mayoría precisaban del oxígeno para respirar. Además, había una segunda complicación: dónde ubicarlos y cómo protegerlos del frío reinante anoche.

Finalmente, la perfecta coordinación en ese rescate, en el que también participaron los bomberos, y la actitud heroica de todos los que intervinieron evitaron, sin duda, que la tragedia fuese aún mayor. De hecho, tres de los agentes de la Guardia Civil precisaron atención médica por inhalación de humo cuando el dispositivo se dio por completamente finalizado, pasadas las cuatro de la madrugada.