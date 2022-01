El incendio originado en la mañana de ayer en el polígono La Cova de Manises en una de las naves de la empresa Imaq, el mayor importador de productos chinos de la Comunitat Valenciana, ha ocasionado pérdidas millonarias. Las fuentes consultadas por este periódico estiman que los daños alcanzan más de doce millones de euros ya que el fuego ha arrasado por completo el almacén donde había productos destinados a la venta por internet y el stock acumulado de otras temporadas, principalmente papelería y celulosa.

El desastre, que no causó heridos ni intoxicados, podía haber sido todavía peor de no ser por la rápida intervención de los propios trabajadores que estaban en ese momento en el almacén, quienes trataron de sofocar las llamas con mangueras, o al menos controlar que éstas no afectaran al resto de las ocho naves con las que cuenta este gran complejo industrial dedicado a la importación de productos para bazares chinos.

Además de destruir por completo una de las naves, el incendio obligó a cortar varias horas el tráfico de la línea 9 de Metrovalencia, entre Manises y Riba-roja del Túria, al caer cascotes de la pared trasera a las vías.

Las llamas se iniciaron en el almacén con productos destinados a la venta por internet y de otras temporadas

El fuego se originó en torno a las 9.30 horas en una de las naves de un empresario chino, considerado el mayor importador de productos asiáticos de la Comunitat. En la zona donde se inició se estaban realizando labores de mantenimiento por una tubería rota. El grupo de incendios de la Guardia Civil deberá determinar las causas del fuego y si éste se inició como consecuencia de estos trabajos o por una chispa en las labores de soldadura de una carpintería metálica en la nave colindante, como apuntaron ayer algunos operarios desalojados.

«Hemos cogido las mangueras y, sin miedo, hemos tirado agua para intentar apagarlo y que no fuera a más»

«Hemos cogido las mangueras y, sin miedo, hemos tirado agua para intentar apagarlo», relataba Nico, uno de los trabajadores que, con su acción, permitió acotar el incendio hasta la llegada de los bomberos. «Gracias a ellos no se ha quemado todo —apuntaba otra trabajadora—, los bomberos nos han dicho que, si no llegan a actuar, hubiera pasado a las otras naves».

Hasta siete dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar del incendio, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Así, como una ambulancia del SVB como medida preventiva, agentes de la Policía Local de Manises, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, encargada de la investigación.