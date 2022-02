El trágico accidente acaecido el pasado domingo en la AP7 a la altura de Rotglà i Corberà ha ocasionado la reapertura del debate sobre la idoneidad de que los mayores puedan conducir sin restricciones. Un conductor de 87 años de edad circuló cuatro kilómetros en dirección contraria hasta sufrir un fatal choque con otro turismo, ocasionando la muerte de cinco personas.

La pregunta sobrevuela el ambiente: ¿Se deberían limitar de algún modo las posibilidades de conducción entre los mayores?. Las opiniones son diversas. Dado el cariz de lo sucedido, muchos hablan de tomar medidas urgentes. Sin embargo, algunas voces prefieren ser cautas. Tal es el ejemplo de María Collado, psicóloga experta en seguridad vial. Consultada por Levante-EMV sobre su postura al respecto, su lectura de los acontecimientos es contundente: "No debemos tratar a los mayores como si de conductores potencialmente peligrosos se tratara". A su vez, destaca la gran cantidad de factores que nos podemos encontrar en este tipo de casos: "La posibilidad de conducir un vehículo va a depender de las condiciones médicas y psicológicas concretas en las que se encuentre una persona, no siendo posible realizar generalidades sobre los conductores mayores".

La experta también defiende que la prevención de siniestros ha de girar sobre tres pilares principales: "Una buena valoración psicomédica y el cumplimiento de los consejos sanitarios adecuados; una correcta educación vial basada en el conocimiento de los riesgos, medidas preventivas y conocimiento de las normas; y por último el control policial". "Todas son imprescindibles para prevenir los accidentes en todos los grupos de edad, también entre los más mayores", enfatiza.

"No corren, no suelen consumir alcohol o drogas, no usan en teléfono móvil"

Por otra parte, Collado expone que los problemas a los que se enfrenta una persona mayor dependen, en mayor medida, de sus características personales concretas y de su edad: "No olvidemos que el grupo que conocemos como 'mayores' es muy amplio, no es lo mismo una persona de 65 años que una de 89, y ambas están consideradas mayores. Aún así algunos de los principales problemas que suelen aparecer con la edad son: alteración de las capacidades psicomotoras, aumento de la fatiga, dificultades para calcular bien las distancias o problemas de visión como estrechamiento del campo visual, peor agudeza visual o peor adaptación a los cambios de luz". Sin embargo, también apunta que no se puede estigmatizar al colectivo: "No hay que atribuir a los mayores únicamente características negativas. Es un grupo que presenta conductas muy positivas en comparación con otros. Por ejemplo, no corren, no suelen consumir alcohol ni drogas, no utilizan el teléfono móvil ni cometen infracciones voluntariamente", argumenta.

La psicóloga también refrenda que los sucesos de estas características no suelen ser habituales en el colectivo de mayores: "Generalmente, cuando se produce un siniestro de esta magnitud por sus consecuencias suele deberse a un grupo edad más joven y a causa de distracciones, alcohol, drogas o velocidad". "No se puede limitar la edad de los conductores, ya que se trata de un grupo muy heterogéneo con características muy diversas y no hay evidencia científica que avale fijar un límite de edad", declara.

Consultada sobre si hay diferencias entre países a la hora de tratar esta situación, comentó que en la mayoría de casos la revisión de conductores está en manos de atención primaria: "Sin embargo, en la mayoría de publicaciones científicas los médicos de atención primaria indican que no están capacitados para realizar esta actividad. Además, hay que tener en cuenta que la relación médico-paciente está por encima y no se puede romper. De esta forma, y según indican las guías de medicina de tráfico, para que el médico informe a la autoridad de tráfico debe tener la autorización del paciente y si no se la da no está clara la cobertura legal del médico", dice. "Tampoco debemos olvidar que con en este sistema no hay psicólogos, con la importancia que tiene la parte psicológica en la conducción. Hay algunos países como Suecia o Bélgica que disponen de centros especializados dónde intervienen médicos, psicólogos y terapeutas ocupacionales, pero únicamente valoran casos puntuales y complejos. España es uno de los países con un modelo más completo y avanzado, como demuestra el protocolo específico de valoración de conductores", finiquita.