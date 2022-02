En estado crítico un bebé que nació en una casa de Ibiza asistido por un médico inhabilitado

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para aclarar la participación del médico negacionista de Formentera, Ángel Ruiz-Valdepeñas, en un parto llevado a cabo en una casa privada situada en la zona norte de la isla de Ibiza.

Desde la conselleria de Salud explicaron que el bebé nacido del parto tuvo problemas y entró en parada cardiorrespiratoria. Fue reanimado por el personal de una ambulancia y trasladado al Hospital Can Misses, donde se decidió que fuera ingresado en Son Espases (Mallorca). Su estado es crítico, añadieron las mismas fuentes.

La Guardia Civil ha confirmado que investiga si este facultativo asistió al parto cuando está suspendido desde mayo de 2021 del ejercicio profesional durante seis años por parte del Colegio de Médicos de Balears, lo que le inhabilita para ejercer la profesión.

La presencia de este médico en la vivienda durante el parto está probada, según la Guardia Civil, pero no así su participación como médico.

Avisó el padre del bebé

El parto tuvo lugar el pasado lunes entre las 11 y las 14 horas, apuntaron fuentes sanitarias. Fue el padre del recién nacido el que avisó al 061, que movilizó de inmediato una ambulancia medicalizada. Desde el 061 llamaron a la Guardia Civil "para activar una alerta verde hasta el hospital" ibicenco. Esta alerta se pone en marcha cuando se requiere escolta policial para la ambulancia, con el objetivo de que el vehículo mantenga una velocidad determinada y estable y no tenga que realizar paradas ni virajes bruscos.

Cuando llegaron a la vivienda, y según apuntan fuentes sanitarias, el médico inhabilitado "estaba llevando a cabo maniobras de reanimación al bebé", que se encontraba en parada cardiaca.

Los sanitarios de emergencias lograron recuperar al recién nacido y lo trasladaron al Hospital Can Misses, donde quedó al cargo de la unidad de transporte pediátrico. Según las mismas fuentes, al parecer este facultativo, que no puede ejercer la medicina tras ser expedientado por el Colegio Oficial de Médicos de Balears, durante un periodo de seis años, habría cobrado 1.900 euros por asistir a este parto, detalle que no ha sido confirmado ni por la Guardia Civil ni por la conselleria de Sanidad.

El Colegio de Médicos

Tampoco por el Colegio de Médicos, cuyo vicepresidente, Carles Recasens, anunció este martes que esperan la resolución de la investigación para decidir si, como órgano colegiado, actúan mediante un procedimiento interno o denuncian al médico en los juzgados. "Nuestros servicios jurídicos analizarán estos días" cómo actuará el colegio si se confirma que Ruiz-Valdepeñas participó en el parto.

"Esta noticia nos deja muy preocupados porque este médico está suspendido de colegiación y no puede ejercer ni en el ámbito público ni en el privado". Recasens recordó que hay una investigación de la Guardia Civil en marcha y advirtió de la gravedad de las "consecuencias a corto plazo" porque "hay un neonato que precisa de asistencia hospitalaria".

La inhabilitación por parte del Colegio de Médicos le impide ejercer "ni en el ámbito público ni en el privado"

En el Colegio de Médicos no tienen constancia de la participación de Ruiz-Valdepeñas ni en este parto ni en otra actividad médica desde que está inhabilitado, desde mayo de 2021.

Sí les consta que el médico ha "seguido ratificando su discurso negacionista, en contra de la vacunación y las recomendaciones contra el covid de las autoridades sanitarias de Balears y nacionales".

Por su parte, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, preguntada por este caso, señaló este martes que está en manos judiciales y "habrá que ver qué ha pasado y qué hacía allí esa persona", en relación al médico Ruiz-Valdepeñas.