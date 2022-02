Una mujer prostituida acudió a un domicilio de València después de que el principal acusado concertara una cita sexual. No obstante, una vez allí, la víctima descubrió que no se trataba de un único cliente sino que había otros dos hombres. Cuando se negó a complacer sus deseos sexuales porque no era lo acordado y no hace trabajos de ese tipo, éstos la cogieron por la fuerza, le taparon a boca con cinta americana para que no gritara y uno de ellos la violó mientras los otros se iban desvistiendo. Ellos simplemente lo niegan y alegan un desacuerdo económico por sus servicios.

Por suerte, otra pareja que se encontraba en la casa salió en ese momento, y la víctima aprovechó para pedir ayuda a la chica: «¡Llama a la policía, me quieren violar!». Aunque según relató ayer en el juicio, sus agresores le cerraron la puerta, a partir de ese momento dos de los acusados cambiaron su actitud y comenzaron a discutir con el autor material de la agresión sexual, aprovechando esta circunstancia para huir. Los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de marzo del pasado año en València. Los tres amigos fueron juzgados ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos trece años de prisión por un delito de violación —a dos como cooperadores necesarios—. Además, al principal encausado le pide otros dos años más por tenencia de armas prohibidas. En el registro la policía le intervino un puño americano y la cinta que presuntamente usaron para amordazar a su víctima.