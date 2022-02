Así lo recoge el atestado policial entregado ya a la jueza de Instrucción número 1 de Paterna en el que se detallan las últimas gestiones policiales realizadas hasta ahora. Según el informe de la Policía, tras descubrir, tal como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV, que María del Carmen B. había empeñado en casas de compraventa de oro de València las joyas de la pareja sentimental de su padre, una mujer de 58 años gravemente enferma, por las que obtuvo algo más de 3.000 euros (estaban valoradas en más de 7.000), los agentes acudieron a casa de ambos, en un municipio de València, para confirmar que era la dueña de las alhajas.

Cuando le preguntaron por ellas, la mujer fue al dormitorio, abrió el joyero y descubrió, para su sorpresa, que estaba vacío. "¡Me las han robado! ¡Me las han robado!", exclamó ante los policías. Una vez que la tranquilizaron, le preguntaron quién tenía llaves y/o acceso a la vivienda, y la respuesta fue clara: ella misma, su pareja, de 78 años, y la hija de este, Mari Carmen B. "Nadie más", sentenció. A continuación, le mostraron las fotografías de las joyas realizadas por los empleados de las casas de empeño, como es habitual en cualquier venta, y la mujer las reconoció como suyas sin ningún género de duda.

Ese hurto, del que también está acusada, se habría producido pocas semanas antes de su detención, a finales del año pasado (fue arrestada el 12 de enero de ese año). La Policía sospecha que, posiblemente, el dinero que está acusada de haberse apropiado de las cuentas de Salvador mientras este estaba hospitalizado -62.000 en metálico y 30.000 en compras- había mermado y buscaba lo que consideran posibles nuevas fuentes de ingresos. La acusada no tiene trabajo ni propiedades a su nombre -de hecho, el coche adquirido recientemente por ella está a nombre de la pareja de su padre-, y únicamente es beneficiaria de una pequeña pensión.

Fue durante esa entrevista mantenida con la compañera sentimental del padre de María del Carmen B. como los agentes de Homicidios averiguaron que había habido una venta de acciones, que ahora tratan de rastrear. Así, la mujer les contó que, recientemente, había vendido unas acciones de la cooperativa Consum por 1.500 euros al parecer por indicación de María del Carmen B., dinero que la mujer da por abonado en su cuenta corriente, algo que los agentes todavía no han podido constatar como cierto.

La investigada, que declarará el próximo 11 de marzo por primera vez ante la jueza, está acusada de causar la muerte a su pareja, Salvador, con la administración "continuada, arbitraria y diaria" de laxantes a lo largo de los siete meses que el hombre permaneció ingresado en el Hospital IMED de Burjassot, con una diarrea crónica que los médicos no pudieron corregir -salvo los escasos días que pasó en la UCI, el único lugar en el que María del Carmen B. no tenía acceso a él- y que acabó por matarle. Además del delito de homicidio, le imputan los de apropiación indebida, estafa y hurto.

«Vivía mucho mejor con Salvador vivo»



T.D. València

La mujer acusada de matar a su pareja con la administración prolongada y diaria de laxantes ha negado «todo», incluso lo que ha acreditado la Policía, durante una entrevista con un redactor del Programa de Ana Rosa, de Telecinco. Así, María del Carmen B. asegura que «todo es mentira. He cuidado a mi pareja siete meses. Yo no me llevo nada. Vivía mucho mejor con Salvador vivo y no muerto».

Asegura no haber comprado los 2.000 laxantes -la Policía conoce la cifra con exactitud porque pagó con tarjetas- y que es ella quien los usa «desde los 15 años», porque «si no tomo, no cago» y afirma «que sigo tomándolos para no engordar». La investigada negó tajantemente haberle «dado jamás un laxante a Salvador. Te lo juro por mis hijos y mis muertos Yo ya estaría muerta si mataran los laxantes».

Respecto del dinero, afirma que «yo lo único que sacaba era lo que me pedía Salvador, porque no quería dejarle nada a sus hijos», para a continuación asegurar que «con los hijos no se llevaba nada bien, sobre todo con la hija. Todo está en la policía».

Acerca de la comida y bebida que los médicos le habían prohibido al hombre en el hospital, no tuvo reparo en decir que era «Salvador quien bajaba a la cafetería a comprarse los zumos porque no le gustaba la comida del hospital». Se defiende de la acusación de homicidio diciendo que «si hubiera matado, estaría en Picassent». Por negar, hasta niega que esté citada a declarar el próximo 11 de marzo ante la jueza. Eso sí, no duda en afirmar que «la posesión de la casa se quedó en mí con su muerte».