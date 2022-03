Una menor víctima de abusos: "Me tocaba por debajo de la ropa 3 o 4 veces por semana"

Una adolescente de 15 años contó el jueves al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón los presuntos abusos sufridos cuando tenía 12, a manos de su padrastro en el domicilio familiar que compartían en la localidad castellonense de Onda. "Primero me tocaba por encima de la ropa, pero después empezó a hacerlo también por debajo unas tres o cuatro veces por semana", dijo la niña, a preguntas de la magistrada presidenta.

La víctima explicó en el juicio oral celebrado contra el acusado que los supuestos abusos comenzaron cuando su madre inició un nuevo trabajo en el matadero. Contó, además, que tenía miedo de que el procesado le hiciera algo si ella revelaba lo que estaba sucediendo.

El hombre, por su parte, lo negó todo. "Yo le hacía cosquillas estando su madre delante", admitió el acusado, quien rechazó las acusaciones de tocamientos sexuales.

"Lo dice porque no se lleva bien conmigo. Cuando me sacaba lo que le interesaba sí que había buena relación, pero después ya no", explicó en la vista el varón, quien rehusó contestar a las preguntas de la acusación particular.

La amiga

Por su parte, una amiga de la adolescente confirmó que la afectada le confesó los hechos. "Me contó que el novio de su madre la intentaba tocar, pero no quería contarlo por miedo", dijo.

También fue llamada a declarar como testigo la madre de la niña y expareja del acusado, quien aseguró que no sospechó ni presenció nada durante su relación. "La niña empezó a no comportarse con normalidad y yo estaba preocupada, pero pensé que sufriría bullying en el colegio o algo así. Jamás hubiera imaginado que el problema partía de mi propia casa", afirmó la mujer.

La madre

La progenitora explicó al tribunal que la menor comenzó a no querer ducharse ni levantarse de la cama. "Llegó a presentar incluso problemas de tránsito que me obligaron a llevarla al Hospital la Plana de Villarrea", explicó la madre, que vincula los cambios de conducta y problemas de salud a lo sucedido.

El Ministerio Fiscal pide, además de los 12 años de prisión, una orden de alejamiento para que el hombre no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella en 22 años. En concepto de responsabilidad civil, solicita 10.000 euros.