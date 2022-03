María del Carmen B. G., de 57 años, la mujer acusada del homicidio de su pareja, Salvador Vendrell, de 70, con la administración de laxantes a lo largo de al menos siete meses, no declarado este viernes ante la jueza de Instrucción número 1 de Paterna, como estaba previsto desde hacía semanas. ¿La razón? Su hospitalización en el último momento por un supuesto intento de suicidio.

La presunta homicida, que también está acusada de apropiación indebida, hurto y estafa por quedarse y gastarse una cuantía de alrededor de 100.000 euros, debía comparecer a las 9.30 horas del viernes ante la jueza de Instrucción número 4 de Paterna. Minutos antes de que se agotara el plazo para entrar en el juzgado, llamó por teléfono uno de sus hijos para comunicar que su madre estaba ingresada en el Hospital Arnau de Vilanova tras ser recogida en casa por una ambulancia a las 8.30 horas.

Dos días después de que trascendiera públicamente su detención por el conocido como crimen de los laxantes, María del Carmen B. G. acabó ingresada en el Hospital de Requena por la misma razón que ayer: la ingesta de una cantidad no letal de pastillas.

Tal como ha venido publicando Levante-EMV, María del Carmen B. G. fue detenida el pasado 2 de febrero por agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional acusada de haber propiciado la muerte de su pareja sentimental, Salvador Vendrell, fallecido el 16 de abril de 2021, tras permanece siete meses casi ininterrumpidos ingresado en el Hospital IMED de Burjassot con una diarrea crónica cuyo origen nunca pudo ser establecido de manera cierta.

Uno de los hijos de la víctima denunció a la acusada

Cuando el hombre falleció, su hijo denunció la posible implicación de María del Carmen B. G. en la muerte de su padre, lo que propició que se le practicara la autopsia y que Homicidios se hiciera cargo de la investigación.

A lo largo de los siguientes meses, los agentes constataron que la sospechosa no solo había obtenido 62.000 euros en extracciones directas en los cajeros y que había comprado efectos por valor de 30.000 euros más con las tarjetas de su víctima, sino que había comprado miles de pastillas y gotas laxantes en apenas tres meses -durante el ingreso hospitalario de Salvador-, cuya administración a espaldas de los médicos habría provocado finalmente la muerte del hombre, según han declarado incluso los facultativos.

Tras su detención, Homicidios le tomó declaración y la dejó en libertad, aunque imputada, a la espera de que la jueza que lleva el caso la citase a declarar, algo que debía haber sucedido en la mañana de este viernes.

Nueva cita: principios de abril

La magistrada, que ayer iba a tomar declaración por primera vez a la acusada, ya ha fijado una nueva fecha (a principios de abril) para que declare maría del Carmen B. G. por el homicidio y los otros tres delitos de índole económica. Quienes sí lo hicieron fueron los tres hijos mayores de edad de María del Carmen B. G., que durante dos horas contestaron a todas las preguntas de la jueza, de la fiscal y de los dos letrados de la acusación particular. De momento, no hay defensa porque el letrado de María del Carmen B. G. ha renunciado como abogado y ella ha solicitado uno de oficio, que no se le puede asignar hasta que decida acudir a la llamada de la jueza.