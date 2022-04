La familia Tortajada Tur de Cullera está destrozada por el asesinato del pequeño Jordi, de once años, a manos de su padre en lo que es un claro caso de violencia vicaria en el que la única intención fue la de dañar a María. Marta Tur, tía de Jordi y portavoz familiar, clama justicia y «que los errores que se hayan podido producir no se repitan nunca más. El dolor que tenemos en estos momentos quizás se hubiese podido evitar y es por lo que vamos a luchar. No queremos buscar responsables, pero sí que se dé una clara solución a estos lapsus», que allanaron el camino del parricida, con una orden de alejamiento en vigor pero al que se le había concedido un régimen de visitas.

«La prisión permanente revisable se queda corta para la brutalidad que ha cometido», remarca la letrada de María Dolores. «No nos valen atenuantes, lo tenía todo premeditado, llevaba mucho tiempo preparando el crimen y era consciente del daño que iba a ocasionar», aclaró esta portavoz de la familia. Según reconocen los familiares, José Antonio se saltaba la orden de alejamiento y la asediaba constantemente a través del teléfono, una actitud que se incrementó desde el pasado 25 de marzo, con la constante de que quería ver al niño. «Ante la presión y el maltrato psicológico, no se atrevía a llevar más allá las denuncias». La familia ha decidido, por recomendación del juez, no realizar más declaraciones, a ningún medio de comunicación, para no entorpecer con las mismas la labor de la justicia. Así, los familiares han querido agradecer el apoyo recibido desde los ayuntamientos de Sueca y Cullera, la atención en primera instancia de la Policía Local de Sueca, así como la atención que han recibido desde las administraciones con la presencia en los minutos de silencio de representantes de las administraciones, desde la Generalitat, la Justicia, o el centre Dona, y así un largo etcétera que se han volcado de lleno con la familia. La madre, rota de dolor en el funeral El pequeño Jordi fue enterrado el pasado martes en el cementerio municipal de Cullera tras una misa funeral a las 19.00 horas en la Parroquia de la Sangre de Cristo. Por expreso deseo de la familia no hubo medios de comunicación. La madre acudió sujeta por dos personas a ambos lados para no caerse, dado el estado en el que se encuentra desde que se produjo el crimen. «No podía ni andar y ante la tumba de su hijo se puso a chillar que quería que la enterraran con él, que no le iba a dejar solo». Es la desesperación de una madre que ha perdido lo que más quería a manos de su maltratador.