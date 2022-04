Uno de los mayores temores de los progenitores, si no el mayor, es sin duda que en un momento de descuido su hijo o hija desaparezca. Esta sensación se agrava sobre todo en los lugares de aglomeraciones o en donde confluye mucha gente en un momento dado, donde la angustia se puede incrementar por la posibilidad de que el niño se confunda entre la gente. Precisamente para evitar estos sustos, algunas de las enseñanzas que los padres dan a sus hijos son que no se despeguen del lado de ellos y que no se vayan con extraños.

En este sentido, la Guardia Civil ha querido recordar a los padres una advertencia y para ello ha compartido un vídeo en el que se realiza un experimento social con varios niños y sus padres en un parque. En esta prueba se trata de demostrar que pese a la insistencia de los padres en que los menores no hablen con personas desconocidas, aquellos que tienen la intención de raptar a un niño pueden emplear técnicas que hagan olvidar los consejos paternos. Así que nunca, nunca, está de más repetir que no hay que irse con personas extrañas. En este caso el precursor del experimento pide permiso a las madres de dos menores que están en el parque para hacer la prueba. Esta consiste en acercarse a los pequeños con un cachorro de perro. Es la excusa perfecta para que caigan las "barreras" de protección de los niños y enseguida sigan la conversación con el dueño del cachorrito. Pero cuando de verdad se le ponen los pelos de punta al espectador es cuando bajo la promesa de enseñarle el resto de perritos, los niños y niñas se van de la mano con el desconocido dispuestos a ver al resto de la camada. La cara de estupefacción de una de las madres es inenarrable. Ante tal sorpresa, esta vuelve a recordar a su hijo que se debe hablar con personas que no se conocen y que siempre debe pedir permiso para irse con alguien.

¿Pones la mano ✋ en el fuego 🔥 a que no se irían con desconocidos 🤔?



