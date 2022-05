Menos de tres meses después de que huyera en patinete del escenario del crimen que presuntamente había cometido en el valenciano barrio de Marxalenes, tras asestarle una cuchillada mortal de necesidad a su víctima en el pecho durante una pelea por este mismo patinete eléctrico en el que escapó, la Policía Nacional ha logrado detener ahora al presunto homicida, identificado como Maicol Enrique C. A., de 20 años y nacionalidad colombiana, en la localidad italiana de Údine.

El sospechoso huyó al país transalpino tras tomar un autobús en Barcelona con destino a Milán la tarde posterior al homicidio. Las investigaciones del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, después de tomar declaración a varios testigos de la pelea, ocurrida a las tres de la madrugada del pasado 20 de febrero en la avenida Portugal de València, situaban al presunto autor en la región italiana Friul-Venecia, por lo que solicitaron al juzgado una orden europea de detención y entrega contra el presunto homicida.

Fruto de esta orden de detención dictada por el Juzgado de Instrucción número 18 de València, y gracias a la colaboración del equipo italiano de la Red Europea de Equipos de Búsqueda de Fugitivos (ENFAST), Maicol Enrique C. A., alias el Tura, ha sido arrestado en Údine (Italia).

La víctima, Diovani Alexis C. T., de 36 años y también colombiano, recibió una única cuchillada a la altura del pecho, en el lado derecho, que le afectó a la arteria aorta y que le provocó la muerte en pocos segundos. Según ha podido comprobar este periódico, el fallecido es el conductor que en enero de 2013, circulando ebrio y drogado, acabó con la vida de Rebeca Borrás, una joven universitaria de Xàtiva arrollada cuando cruzaba en bicicleta por un paso de peatones en la calle San Vicente Mártir, frente a la estación del AVE de València. Ese mismo año, el ahora fallecido tras una pelea por un simple patinete, fue condenado a tres años de prisión después de reconocer que circulaba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas y la cocaína, a una velocidad excesiva –94 kilómetros por hora– y que se saltó el semáforo en rojo.

La madrugada del pasado 20 de febrero, nueve años después de matar de forma imprudente a esta joven, era Diovani Alexis quien encontraba la muerte en un enfrentamiento con unos compatriotas por un simple patinete a las puertas de un pub de la avenida Portugal de València. «Patrón, me has entrado mal, porque decías que el patín es tuyo y el patín es mío, no te arrimes que te voy a pegar», le dijo a su agresor instantes antes de que éste se abalanzara sobre él portando un arma blanca, según pudo escuchar claramente una testigo.

Cuando el personal del SAMU llegó al lugar tras un aviso por un herido grave por arma blanca, los sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento. Su cadáver presentaba además de la cuchillada en el pecho un golpe en la ceja izquierda fruto de un puñetazo pero ni rastro de lesiones defensivas, ya que apenas pudo reaccionar al ataque.

Su presunto homicida, arrestado ahora en Italia después de que huyera al día siguiente en un autobús de Barcelona a Milán, se marchó del escenario del crimen en el patinete que dio pie a la discusión, pero regresó posteriormente, según las declaraciones de los testigos, quienes incluso le recriminaron que no ayudara a su víctima.

El patinete no fue el único motivo de disputa entre la víctima y su presunto homicida. Esa fue la excusa del día de autos aunque, según ha podido saber Levante-EMV, su enemistad venía de tiempo atrás por un triángulo amoroso entre la expareja y madre de la hija de dos años del fallecido y el ahora arrestado en la ciudad italiana de Údine como presunto autor de la cuchillada que acabó de forma fulminante con su vida.