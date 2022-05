Consternados. Superados por la tragedia. Conmocionados por un suceso que tiñó de dolor el municipio de Canals durante la madrugada del domingo. Más de 20 personas —entre amigos y familiares— se concentraron ayer a las puertas del juzgado de Xàtiva antes de que Antonio Manuel G., el kamikaze que asesinó a una pareja, pasara a disposición judicial.

Eran las cinco y media de la tarde cuando el arrestado enfiló la entrada de los juzgados de Xàtiva escoltado por la Guardia Civil. Fue un paseo envuelto en un silencio sepulcral, solamente roto por los tímidos sollozos de los algunos de los presentes.

Yuri Cordova, hermana del fallecido, se encontraba allí. Atendió a Levante-EMV y confirmó que la familia se personará en la causa: «En estos casos necesitamos el mayor apoyo posible y agradecemos mucho su asesoramiento. Todos los que han venido aquí son amigos míos y de mi hermano, son gente de Canals».

«Estoy con la hija de mi hermano, que tiene meses de vida. Yo me quedo a cargo de todo. Tengo claro que lo único que quiero es justicia, ¿Qué puedo hacer?. Nadie me lo va a entregar vivo, nadie me lo va a devolver. Me duele en el alma lo que ha hecho, me ha quitado a mi hermano y a mi cuñada», prosiguió con la voz casi quebrada por la angustia.

El autor del doble atropello mortal acudió por la tarde al juzgado, ya que antes fue reconocido en el Lluís Alcanyís después de quejarse de unos dolores mientras se encontraba en los calabozos de la G. Civil de Canals.

Verónica Ene, letrada MND abogados, asiste a las familias. Ayer confirmó que se había decretado prisión provisional para el detenido: «Ha declarado, según su versión de los hechos. No se acuerda mucho y está llorando, pero ni ha pedido perdón ni se ha reconocido culpable». La letrada confirmó que el caso está en fase preliminar, con una investigación en curso: «Hay muchas declaraciones de testigos por revisar. Y se le pueden imputar varios delitos, como conducción temeraria, homicidio por imprudencia agravado y conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas».

«Para la familia saber que se busca justicia es un consuelo, en la medida de lo posible. También estamos haciendo gestiones para la repatriación de los cuerpos, esperemos que sea cuestión de días», apostilló la abogada.

Reconstrucción de los hechos

Los investigadores están reconstruyendo los hechos de una noche marcada por la desgracia. Es la cronología de una jornada negra. Todo comenzó en un pub. El arrestado había consumido una notable cantidad de alcohol, además de otras sustancias. Según confirmaron los responsables del local, los problemas llegaron cuando se dirigió a una mujer con la que compartía barra. «Las cámaras lo grabaron todo. Iba muy puesto y se ve que le dijo algo a una mujer que no tenia nada que ver con el grupo que luego atropelló», comentaron. Fue entonces cuando el novio entró y lo agredió : «Le pego dos puñetazos y una patada. Él cayó el suelo y luego se metió en el servicio. Salió y se fue a por el coche...», prosiguieron las mismas fuentes. Las imágenes ya han sido puestas a disposición de la policía.

La pareja atropellada era asidua al pub. No tuvieron nada que ver con la agresión: «Lo pagó con otro grupo de clientes, que viene de seguido. Son de varios países latinos y se juntan muchos días. Estuvieron bailando, siempre se han portado bien».

Sin embargo, tuvieron la mala suerte de salir cuando el detenido ya circulaba por la calzada. Cruzó en dirección contraria y a 80 km/h en una vía donde el máximo es de 30. Tras el atropello, empotró el turismo contra un puente y cayó al riu Sants. Consiguió salir del coche e intentó huir tras ver a la primera patrulla: «Lo tuvieron que detener y engrilletar. No podía ni soplar en la prueba de alcohol. Luego, dio positivo en marihuana y cocaína, estaba fuera de control», apuntaron fuentes policiales. Canals ha convocado a las 20 horas de hoy un minuto de silencia a las puertas del ayuntamiento para condenar lo sucedido.