La familia de una desaparecida en 1990 en Asturias pide cotejar el ADN de un esqueleto hallado recientemente

El esqueleto humano hallado la pasada semana cerca de Rioturbio (Mieres, Asturias) ya ha sido trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Madrid para su análisis. A la espera de los resultados, la asociación Laxshmi para la lucha contra el crimen y la prevención ha solicitado que se abra una vía concreta de investigación. Este colectivo, apadrinado por el criminólogo canario Félix Ríos, pide que, en cuanto sea posible, se cotejen los restos con muestran de ADN de los hijos de Hermosinda Jiménez, una vecina del valle de San Juan ya decretada muerta y que permanece desaparecida desde 1990.

La desaparición de Hermosinda Jiménez, que en 1990 tenía 50 años generó una tremenda conmoción en el valle de San Juan. De hecho, muchos vecinos se acordaron de este caso cuando el miércoles de la pasada semana aparecieron los huesos encontrados por un vecino de Los Pontones. Entre el lugar del hallazgo y la residencia de la mujer ausente hay alrededor de tres kilómetros de distancia. La lejanía que parece más relevante en este caso es el tiempo, más de 30 años.

Los hijos de Hermosinda Jiménez lucharon en su momento por impulsar una investigación que giró en torno a un sospechoso principal. “Estamos convencidos de que nuestra madre fue asesinada y tenemos pocas dudas sobre quien fue el autor de crimen”, explica José Antonio Crespo, hijo mayor de esta mierense y que aún guarda esperanza de poder esclarecer un suceso que nunca llegó a resolverse, en parte, por la ausencia de un cadáver.

De momento, y hasta que el informe forense determine la antigüedad y características anatómicas de los huesos encontrados en Los Pontones, todo son preguntas sin respuestas. Fue Jesús Murillo quien halló el esqueleto muy cerca de la carretera general de Santo Emiliano. Fuentes próximas al caso han trasladado a este diario que, según todos los indicios, el esqueleto en ningún caso tendría menos de entre siete u ocho años de antigüedad. Es muy probable que la antigüedad sea notablemente mayor. Por tanto, no se puede descartar una conexión con el caso de Hermosinda Jiménez, aunque tampoco hay indicios más allá de la sospecha y de la proximidad espacial. La Guardia Civil ha dejado abiertas “todas las hipótesis y líneas cotejar e de investigación, sin cerrar ninguna de ellas”, según han confirmado fuentes del cuerpo

Asociación Laxshmi

La familia de Hermosinda Jiménez, con el respaldo de la asociación Laxshmi, ha iniciado las gestiones para tomar contacto con la investigación y que se pueda determinar si los restos hallados en Los Pontones son los de esta mierense, que hoy tendría 82 años. “Nosotros siempre hemos sospechado que podía estar enterrada en otro lugar, pero no descartamos ninguna posibilidad”, destaca el hijo mayor de la desaparecida. “Nunca hemos perdido la esperanza de que el caso se pudiera resolver”. Aunque la familia tiene el convencimiento de que Hermosinda fue asesinada y siguen culpando de ello a una persona concreta contra la que investigación no pudo reunir pruebas, subrayan que recuperar el cadáver sería ya un consuelo. “Uno no está preparado para afrontar una situación así. Nunca piensas que te puede suceder algo similar”, lamenta José Antonio Crespo.

Los hijos de Hermosinda Jiménez se hicieron en su momento pruebas de ADN. Ahora reclaman que las muestras se cotejen con los restos óseos hallados en Los Pontones. “Ni pesamos que sea probable ni que sea improbable, simplemente queremos salir de dudas”, apunta la familia de esta mierense, que no es la única del valle de san Juan que permanece desaparecida. Otra vecina de Santo Emiliano desapareció sin dejar rastro en 1984.