Una médica agredida en Palma: "Cuando tenía el bolígrafo en el cuello, pensé que aquí se había acabado todo"

"Cuando tenía el bolígrafo en el cuello, pensé que aquí se había acabado todo". Con estas palabras, una médica expresó ayer que temió por su vida cuando una paciente, presuntamente, le amenazó y le agredió para que le expidiera una receta de lorazepam. La fiscal pidió ayer para la acusada penas que suma casi seis años de prisión por los presuntos delitos de atentado, lesiones y amenazas graves.

Los hechos que se enjuiciaron ayer en el Juzgado de lo Penal número cinco de Palma ocurrieron la tarde del pasado 11 de septiembre en el centro de salud Gaspar Bennàssar de Palma. La procesada acudió sin cita previa con la intención de que le recetaran un ansiolítico. "Desde que había muerto mi madre y mi hermana tenía la tensión por las nubes", se justificó la procesada al prestar declaración.

Cuando le atendió la médica, esta comprobó que hacía poco que se le había recetado el ansiolítico y ahora no procedía que tomara de nuevo más pastillas. La negativa de la facultativa fue respondida de forma violenta por la paciente.

"Cuando me dijo ‘te voy a matar’, lo percibí como algo real", abundó la víctima durante su declaración en la sede judicial. De los insultos y amenazas, la paciente pasó a la violencia física.

"Me cogió las manos y me las apretó con fuerza. Pedí socorro y ella se burló. Me llevó a la mesa, se puso detrás y apretó el bolígrafo contra mi cuello", explicó. Tras obtener la receta por la fuerza, la acusada se marchó. "Pido perdón a la doctora", indicó escuetamente la procesada al hacer uso de la última palabra.