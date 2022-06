Por la mañana el jurado lo había sido declarado no culpable de la muerte de Juan Pablo Langa, alias el ‘Tejo’, el joven de 25 años ejecutado de un tiro en la cabeza y cuyo cadáver fue hallado carbonizado en un descampado de Bonrepòs i Mirambell en mayo de 2004, y unas horas más tarde, después de que el magistrado les devolviera hasta en dos ocasiones el objeto de veredicto por la ausencia de motivación –tratando de evitar una posible nulidad que obligara a la repetición del juicio por tercera vez–, José Ángel P. T. fue hallado culpable de los delitos de asesinato, robo con violencia y detención ilegal.

El hombre que confesó su participación en el crimen e incriminó a otras tres personas trece años después del asesinato, cuando la causa estaba ya en un cajón sobreseída provisionalmente por falta de autor conocido, y que luego se retractó, será finalmente el único condenado por el crimen cometido hace ya 18 años después de que los otros tres acusados que fueron juzgados junto a él en noviembre de 2019 fueran absueltos y su sentencia sea ya firme.

El fiscal solicita diez años de prisión al apreciar las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y drogadicción

Aunque en el veredicto no se hace referencia a los nombres de esos tres presuntos implicados en su día, que en el juicio de ahora han declarado como testigos, según los hechos probados por el jurado en todo momento se habla en plural, de cómo después de robarle 3.000 euros y sustancias estupefacientes en su domicilio, haciendo uso de las llaves que le habían arrebatado, lo trasladaron a un descampado, le quitaron las esposas y uno de ellos –sin poder concretar quién de todos– le efectuó un disparo en la cabeza, para una vez muerto prender fuego a su cadáver.

La propia sentencia que los absolvió en su momento a los cuatro admitía ya como probado que el acusado, consciente de que adeudaba al ‘Tejo’ una importante cantidad de dinero derivada del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, «ideó un plan para apoderarse del dinero y drogas que éste pudiera ocultar en su domicilio».

Además de la confesión incriminatoria, que el ahora declarado culpable mantuvo durante toda la instrucción pero que el día del juicio atribuyó a unas rencillas con aquellos a los que incriminó –versión que ha mantenido en este segundo juicio– había otra prueba que demostraba la presencia de la víctima en el domicilio donde lo tuvieron retenido horas antes de que fuera encontrado muerto. Su moto fue encontrada días después en el garaje de la finca de Ciutat Fallera de València donde el acusado hacía uso de un piso.

El jurado lo ha declarado inocente del delito de tenencia ilícita de armas y la defensa plantea alternativamente que con el veredicto del jurado se le considere no como autor sino como cómplice de los delitos declarados probados.

Por su parte la Fiscalía y la acusación particular solicitan diez años de prisión por los delitos de asesinato, robo con violencia y detención ilegal, al contemplar las atenuantes de confesión, drogadicción y dilaciones indebidas, y destacó en su informe a favor del acusado, que no es la misma persona que cuando cometió el crimen hace 18 años. De hecho, la Fiscalía le mantiene la atenuante analógica de confesión pese a que se retractó en el primer juicio y en esta nueva vista oral en ningún momento ha reconocido los hechos. Esto se debe a que, independientemente a las circunstancias por las que modificara su declaración inicial, el fiscal reconoce que sin su confesión en 2017 no hubiera sido posible dirigir la acusación ni contra él ni contra los otros acusados, aunque fueran absueltos.