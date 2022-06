"No hay arrepentimiento"

"Y no está arrepentido. Y si no es por la mamá de Marta Calvo, igual no estábamos ni aquí, porque las otras dos víctimas mortales no estaban siendo ni investigadas aún. Y nuestras otras ocho víctimas no habrían dado el paso de denunciar lo que les pasó con este señor. Si no llega a ser por el incordio, para él, de la madre de Marta, habría seguido haciendo lo mismo durante no sabemos cuánto tiempo"