El testimonio de los peritos forenses en el segundo día del juicio por el asesinato de Marta Calvo ha confirmado que el cuerpo de las víctimas presentaba altas dosis de cocaína y de otra sustancia no identificada por ahora y que habría permitido compactar la droga en forma de roca.

Los datos aportados por los especialistas confirman que la dosis detectada en una de las víctimas mortales, Lady Marcela Vargas, con 9,31 mg por litro de cocaína en sangre y más de cuatro gramos de otra sustancia, está muy por encima de la dosis letal contemplada entre 0,25 y 5 mg/litro. Además, el relato de los peritos hace hincapié en que la reacción descrita por las víctimas tras la administración de la droga por vía genital no les cuadra con la típica y propia de la cocaína: "No nos cuadra la reacción que tienen la mayoría de las víctimas, porque no había esa fase inicial de estimulación o exaltación, sino lo contrario, de pérdida de consciencia". "Cuando eso se repite en cinco de las ocho declaraciones, ya no es una anécdota, sino una constante. Desconocemos qué contaminante o sustancia podía haber en ese producto que se administraba", explican.

Otra sustancia

En este sentido, matizan que el relato de las víctimas les lleva a pensar que esa cocaína estaba mezclada con otra sustancia que la apelmazaba y provocaba reacciones distintas a las de la cocaína sola. En cuanto a la posibilidad de que el acusado suministrase a las víctimas algún tipo de droga que indujera a la sumisión a la inconsciencia, el especialista reconoce desconocer "qué otra sustancia pudo agregar, en polvo, para provocar esos efectos".