"Él insistía e insistía, y no me gustó. No es nada bueno"

«Él dijo que le gustaba consumir droga, pero yo lo vi más cuerdo de lo que estamos todos aquí. Es nuestro día a día, sabemos cuando un hombre ha tomado licor, cocaína, marihuana...»

«La mami me lo dijo a mí porque tenía más experiencia en no tomar droga. Hay miles que piden la fiesta blanca y nos enseñan a no tomar si no queremos», explica la testigo. «Hablamos y hablamos para alargar el tiempo y menos tengamos que hacer. Yo no vi cómo dejaba la droga. Me dijo que consumiera nada más llegar, ofreciéndome el azulejo y yo le dije que no, que sabía como hacer mi trabajo».