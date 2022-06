Nunca llegó a quedar con él pese a los intentos fallidos de Jorge Ignacio P.J. Sin embargo, el testimonio de la tercera mujer que podría haber acabado como Marta Calvo y otras dos víctimas más resulta clave para analizar el comportamiento del acusado. Se trata de una mujer con la que Jorge Ignacio P.J. tuvo dos encuentros fallidos. Intentó quedar con ella pero nunca sucedió.

La joven ha relatado durante la tercera jornada del juicio de Marta Calvo cómo sucedieron estos contactos entre el acusado y ella y cómo Jorge Ignacio fue quien a través de un mensaje le preguntó si hacía fiesta blanca. “Fue por Whatsapp. Me preguntó si hacia fiesta blanca y le contesté que sí. Yo no concreté cita ni nada, porque me surgió otra cosa y ya no le contesté”, asegura.

Esta conversación, según el testimonio ante la jueza, quedó almacenada en el teléfono de la joven y fueron los agentes de la Guardia Civil la que tras ponerse en contacto con ella al analizar los datos del móvil del acusado los que la recuperaron. “Me llamaron y me comentaron que era el caso de una chica sobre la que había una investigación y que habían llegado a mí por el rastreo de mi teléfono”. Según estas pruebas “aparecía que se había puesto en contacto conmigo a las 22.00 horas del 10 de noviembre”.

"La cocaína la lleva siempre el cliente y nunca se introduce por la vagina ni por el ano"

A preguntas de la fiscal, aclara que fiesta blanca es sexo con droga. “La cocaína la lleva el cliente, nunca nosotras”. “No consiste en introducirla por el ano ni por la vagina”, puntualiza. “En mi Whatsapp estaba registrada la conversación, por eso sé el día y la hora en la que hablamos”. “Cuando me llamó la Guardia Civil, yo ni lo recordaba”. Fue la Guardia Civil quien la encontró al buscar el teléfono del acusado.