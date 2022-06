Luis López, el trabajador de la empresa de embarcaciones Quer que se burló de los Mossos d'Esquadra, ha pedido disculpas este miércoles en declaraciones a El Periódico. López, que tiene 32 años y era de mozo de almacén en esta constructora de embarcaciones desde comienzos de 2021, colgó en su Instagram dos vídeos en los que se mofaba del cuerpo policial, al que se refería como "Mossos de mierda", mientras se encontraba a bordo de la embarcación 'Josefina Castellví', que la empresa Quer había construido para la policía catalana y que está a punto de entregar para que navegue desde el puerto de Vilanova i la Geltrú.

La red social tuvo una reacción fulgurante con los vídeos, del que se hicieron eco medios de comunicación como este diario. Y la empresa, tras recoger una queja del propio cuerpo catalán, procedió a despedir a López. "Fue una falta muy grave", confirma también en declaraciones a este diario el dueño de la empresa Quer, Josep Maria Quer.

El ya exempleado ha manifestado a este diario que lamenta mucho los hechos, que retira los insultos a los Mossos y que desea "pedir perdón públicamente" por el daño causado tanto a la policía catalana como a la empresa para la que trabajaba, que podría verse perjudicada en futuros concursos a los que opta. "No sabía dónde me estaba metiendo", asegura, subrayando que no imaginaba el enredo que acabaría formándose al publicar los vídeos creyendo que se trataba solo de una "tontería".

López, que no critica la decisión de Quer de despedirlo, lamenta haber perdido un buen trabajo que necesitaba. "Se trataba de un puesto fijo y con faena para todo el año", dice.