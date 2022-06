La defensa le pregunta, en forma de reproche, si buscaron huellas en ese segundo preservativo no utilizado

Recogen siete vestigios. El letrado pregunta por el preservativo sin utilizar, y explica que eran los condones que tenían ellas para dar a los clientes. Al no haber sospecha de que fuese del fugitivo decidieron no cogerlo.

Ahora es el turno de la defensa. Pregunta por la descripción de “restos minúsculos de una sustancia pulverulenta”. El testigo admite que sí, que había poca cantidad de lo que parecía cocaína.

La segunda pregunta es sobre los dos preservativos. La defensa le pregunta, en forma de reproche, si buscaron huellas en ese segundo preservativo no utilizado que no se recogió. El inspector insiste en que no había sido utilizado y admite que no se buscaron huellas. La defensa insiste: “¿No se buscaron huellas ni de las chicas, uy, perdón, las señoras, ni de nadie más, correcto?”. “Sí, es correcto”, repite el agente.

El jurado pregunta por la botellita de soja y el inspector afirma que no tenía interés para la investigación, por lo que no se recogió.