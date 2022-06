16·06·2022 12:53

La defensa pregunta cuánto tiempo lo tuvieron parado y con el vehículo, que no iba a su nombre, paralizado. La agente explica que tomaron los datos de la documentación colombiana que llevaba Jorge Ignacio P. J.

Cuando le pregunta por qué no lo detuvieron, responde que no había motivos, y que ella no habló con la Policía Nacional. “En ese momento, en la base de datos nuestras no había nada contra esta persona”, argumenta la policía.

La magistrada cercena un intento de la defensa de incluir ante los jurados un hecho inexistente, una supuesta llamada a un juzgado de Valencia ordenando a la Policía Local que dejasen ir a Jorge Ignacio P.J. de ese control.