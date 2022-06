13:43

Este descubrimiento reconocen que les salió a posteriori cuando la Guardia Civil introdujo la muestra indubitada de Jorge Ignacio P. en la base de datos del SAID, una vez ya era sospechoso del asesinato de Marta Calvo. También hallaron un tercer perfil genético de un varón anónimo en la pajita, que no es de Jorge Ignacio, y en una de las muestras subungueales. También hallaron un tercer perfil genético de un varón anónimo en la pajita, que no es de Jorge Ignacio, en una funda de preservativo y en una de las muestras subungueales. Las especialistas, con una experiencia de ocho y doce años en el laboratorio, concluyen que encontraron restos del acusado en seis de los dedos de la víctima y mezcla de víctima y acusado tanto en la mancha hallada en el suelo como en la sangre encontrada en el cuello de Lady Marcela.