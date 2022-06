“Cometí el error de dejar mi bebida en manos de un extraño”

“Tenía momentos de lucidez y otros en los que mi cabeza y mi cuerpo no coordinaban”. “No sé cuántas cosas me habrá metido por ahí”, relata la testigo. “Mi cuerpo estaba débil, parecía como una gelatina”. Recuerda que le ponía droga debajo de las axilas y bajo las rodillas, pero estaba bloqueada.

Le dijo que se marchara de su casa o que se ponía a gritar. “Yo priorice mi vida y ya no me importaba si me robaba o no”. Cuando se marchó el acusado descubrió que la chica transexual que pensaba que estaba en la casa ya no estaba. La víctima rompe a llorar cuando recuerda el momento en el que una vez sola supo que había estado al borde la muerte. “Mi cabeza me decía que no cerrara los ojos, que si los cerraba me iba a morir”.