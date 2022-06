“Vestía con una chaqueta, con los bajos del pantalón manchado de barro, pero su aspecto no era el de alguien tirado en el campo 21 días. Tenía buen olor corporal y la ropa estaba limpia. Compartimos habitáculo muchas horas y no olía”, puntualiza. “Dijo que había estado perdido, viajando en transporte público, durmiendo a la intemperie…”, pero el testigo aclara que su aspecto no se correspondía con ello.