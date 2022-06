Impasible. Sin muestra alguna de sentimiento y con la mirada bajada, que no gacha. Solo algún leve suspiro y un par de gestos de leve incredulidad. Así recibió Jorge Ignacio P. J., el presunto asesino en serie, el relato desgarrador, pronunciado con la voz quebrada y salpicada de sollozos, de la madre de su última víctima conocida, Marta Calvo. Por contra, la sala entera se encogía con la angustia de Marisol Burón, cuyo dolor hecho persona arrancó lágrimas involuntarias no solo entre algunos jurados o el público, sino también entre letrados, periodistas y familiares.

La undécima sesión de este juicio fue intensa, pero no sirvió para ablandar al acusado, que solo parece reaccionar a una emoción, la del enfado. Y esa solo se hizo visible al final de la jornada, cuando los agentes de Homicidios de València y de la UCO desmontaron ante el jurado sus mentiras sobre la muerte de Marta Calvo y evidenciaron su actividad como traficante de drogas a media escala. Solo eso generó sus aspavientos, gestos de negación intensos y una escritura frenética en notas que le pasaba a su abogada, para culminar abroncándola justo al final de la sesión.

Sin embargo, ni un pestañeo ante la declaración de Marisol Burón, quien, a preguntas de la fiscal, empezó contando cómo su hija, que tenía 25 años, y ella tenían un proyecto común, abrir un centro de estética y que esa fue la razón por la que Marta decidió dedicarse un tiempo a la prostitución. «Yo no quería, le dije que yo ponía el dinero, pero ella se negó. Dijo que sería temporal, que estuviese tranquila, que no le iba a pasar nada». La magistrada la interrumpió en ese punto para recordarle «que no es necesario que justifique a qué se dedicaba su hija», pero la testigo se mantuvo firme: «He venido aquí a contar la verdad».

El último wasap: la ubicación

Marisol Burón, que declinó la instalación del parabán entre ella y el acusado, al que miró fijamente mientras llegaba al estrado aunque él no le sostuvo la mirada, rememoró que habló por última vez con su hija la noche del 6 de noviembre, sobre las 23.00 horas, para quedar para el día siguiente, ya que iban a firmar el contrato de alquiler del local para el negocio. Cuando se levantó el día 7, vio que le había enviado varios wasaps diciéndole que «estaba en casa de un chico y que no podría venir al día siguiente conmigo. El último fue a las 3.31 horas para mandarme la ubicación de la casa. ¡Bendita ubicación!».

Esa mañana la llamó y le escribió mensajes, pero Marta no respondió. Empezó a preocuparse seriamente a partir de la una de la tarde. Los mensajes ya no le entraban y el teléfono daba señal de apagado. «No era normal, no en mi hija. Hablábamos todos los días y varias veces al día. Por llamada o por Whatsapp. Sabía que le había pasado algo».

Pasó todo el jueves sin noticias de Marta. El viernes por la mañana fue al piso que la joven tenía alquilado en València y vio que faltaban algunos de sus enseres. El teléfono seguía sin dar señal. Por la tarde, desesperada y angustiada, salió del trabajo y se fue a Manuel, adonde la llevaba la ubicación. «Yo no sabía ni dónde estaba Manuel. Vi que había una hora de camino y fui».

Habló con los vecinos de la calle, llamó al timbre y nadie abría. «Me dijeron que ahí vivía un chico raro, que no se hacía con la vecindad». Pasaron más de 10 minutos.

«Entonces me abrió la puerta, este señor, me abrió la puerta», eleva el tono, entre sollozos, mientras señala al acusado. «Iba todo vestido y arreglado, llevaba una cazadora y las manos en los bolsillos. Con toda la serenidad del mundo me dijo que no conocía a Marta. No me miraba a los ojos. Solo me decía que no todo el rato. El señor mayor [un vecino al que le acababa de preguntar en la calle] se puso a mi lado y me cogió la mano, porque me vio muy nerviosa. A mí él no me miraba».

Jorge Ignacio P. J. no solo le negó conocerla por su nombre, Marta, o por el que utilizaba como ‘escort’, Nicky, tampoco cuando le mostró su foto ni cuando le dijo que le había mandado la ubicación. Incluso le llegó a decir «que si no me fiaba, que entrase a comprobarlo yo. Si llego a entrar y me ofrece algo, lo habría aceptado y no sé qué habría pasado... Solo me queda la pena de no haber entrado, igual mi hija seguía allí...» Vuelve a quebrarse. «Me fui sin saber dónde buscarla».

Ni la Policía, ni la Guardia Civil

Al día siguiente, sábado, volvió al piso. Convencida de que le habían hecho algo a Marta fue a denunciar a la comisaría de Abastos. El primer policía trató de disuadirla «porque mi hija no era menor, pero insistí y me pasaron adentro». El segundo policía, el de la oficina de denuncias «me dijo: “Si su hija se dedica a lo que se dedica, igual está en Ibiza o en Palma y llega con 20.000 euros”. Yo le contesté que yo conocía a mi hija y que quería denunciar. Me pidió mi teléfono y se puso a trastearlo mirando si mi hija había colgado alguna foto de fiesta y como vio que no, al final aceptó que pusiera la denuncia, de mala gana. De hecho, puso una denuncia de siete líneas de mala gana».

Al día siguiente volvió para corregir la dirección del piso de Marta. «Estaba el mismo policía y al verme me dijo “¿a que ya ha aparecido?”. Ojalá, le contesté yo. Le dije que era para corregir la dirección y me dijo: ”Pues yo ahora no puedo, que estamos con las elecciones. Deje ahí el papel y luego lo modifico».

El lunes, nadie la llamó. Tampoco el martes. Desesperada regresó a Manuel con un amigo de Marta. Nadie respondió en esa ocasión a las llamadas al timbre, pero una vecina le dio el número de los caseros. «No hablaban claro, no me quisieron ayudar», relató la testigo. Gracias a un policía que conocía el amigo de Marta, llamó al cuartel al que correspondía Manuel, «el de Villanueva de Castellón. El guardia civil que cogió el teléfono me dijo que allí no sabían nada de ninguna chica desaparecida. Después de insistirle, me pidió el nombre. Le dije que Marta Calvo y me dijo “un momento, que voy a abrir el correo” y entonces me dijo “ah, pues sí, aquí está el correo”. ¡No habían hecho nada! ¡No habían empezado siquiera a buscarla!». Solo después de eso, recibió la primera llamada del equipo de Policía Judicial de Sueca, del que dos agentes se desplazaron el miércoles, una semana después de la desaparición, para tomarle declaración en el cuartel más próximo a su domicilio, aunque no traspasaron el caso al grupo de Homicidios hasta dos días más tarde, el 15 de noviembre.

«¿Por qué no tengo a mi hija?»

«Necesito a mi hija, por favor. Necesito que me la den», suplicó en tono desgarrador. «Me ha robado a mi hija y me está robando mi duelo, es una muerte lenta para una madre». Marisol se repone y continúa su relato. «21 días después me llamó el jefe de Homicidios y me dijo que tenía malas noticias. Yo tiré el teléfono al suelo. Lo cogió mi marido y siguió hablando con el sargento. ¡Es muy fuerte que dijese que la había descuartizado, es muy fuerte, señores, eso una madre no lo tiene que oír!», grita entre lágrimas dirigiéndose al jurado.

«Me volví loca. Mi hija era todo bondad, ayudaba a todo el mundo. Y él la trató como si fuera basura...». Le cuesta reponerse, pero continúa: «Y a fecha de hoy no tengo a mi hija. ¿Por qué no la tengo? Solo quiero recuperar a mi hija. ¡Necesito su cuerpo!», grita desconsolada. «Yo no quería seguir viviendo, quería morir. Solo estoy viva por hacerle justicia a mi hija. No vengo por venganza, lo juro por mi hija. Vengo para hacerle Justicia a mi hija. Solo pido que me la den». En este punto, la jueza, que no había cortado a la testigo pese a que ya no narraba sino que vertía emociones, interrumpió abruptamente a Marisol con un «yo sé que esto lo dice usted en otros foros pero no aquí, en un jurado».