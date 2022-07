La estafa a la FEB tras el partido España-USA se forjó en Málaga

José, natural de Córdoba, se las ingenió para conocer el pago que la Federación Española de Baloncesto (FEB) iba a recibir de sus homólogos estadounidenses de la USA Basketball tras el partido que las selecciones de ambos países jugaron el verano del año pasado. Según la investigación de la Policía Nacional, suplantó el correo electrónico de la institución española y, tras contactar con la federación norteamericana, con sede en Colorado Springs (Colorado), consiguió que estos ingresaran el dinero en una cuenta a nombre de una de sus empresas. 143.432 dólares (137.188 euros).

La FEB no recibía el dinero y los americanos demostraron el pago, por lo que los primeros terminaron denunciando una supuesta estafa en noviembre en la Comisaría de la Policía Nacional de Chamartín, en Madrid. Los investigadores constataron que, a través de ingeniería social de captación de datos, alguien había conseguido suplantar la dirección de correo electrónico de la FEB y contactar con la federación estadounidense para comunicar un cambio de cuenta bancaria en la que debía producirse el pago. Esta estafa, conocida como Man in the middle, culminó con la transferencia de la federación norteamericana a una cuenta bancaria de una sucursal de Unicaja de la capital malagueña. Los investigadores de Madrid solicitaron entonces la colaboración del Grupo I de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, quienes confirmaron la transacción de los 143.432 dólares acordados entre ambas instituciones deportivas se hizo a una cuenta a nombre de una empresa tecnológica, aunque también comprobaron que se había realizado una extracción de unos 45.700 euros, ya que en la cuenta sólo quedaban 91.490 euros. Para evitar nuevos movimientos, se solicitó el bloqueo de la cuenta y la intervención del dinero.

Tras comprobar quién estaba detrás de la empresa que recibió el pago, los investigadores comprobaron que era un hombre de 63 años con domicilio en Casabermeja al que detuvieron el pasado 15 de junio el presunto autor de la estafa. Con antecedentes de la misma naturaleza, ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid.