Con un alegato contundente, poniendo en el eje central de su exposición a las diez víctimas, pero sin dejar de lado la «maldad pura» del acusado o la irrebatibilidad de las pruebas policiales y forenses de la «élite en la investigación de este país», la fiscal Socorro Zaragozá trazó ayer, durante casi dos horas, un relato inequívoco sobre los hechos que han sentado en el banquillo a Jorge Ignacio P. J. y han podido conocer los jurados a lo largo de más de cuatro semanas de un juicio que está a punto de concluir.

Fueron casi dos horas en las que la fiscal expuso las contradiccionesen en que ha incurrido el acusado, analizando sus mentiras, hizo énfasis en el valor de «las pruebas objetivas» por las que pide al jurado que lo declaren culpable de diez delitos de abuso sexual en los que usó la introducción de cocaína como medio para cometer tres homicidios y siete delitos de lesiones. Y recordó a la defensa que, en los casi tres años que ha durado la instrucción, «nunca ha pedido una prueba» y «jamás ha impugnado ninguno de los informes» que ahora pone en duda.

La representante del Ministerio Público comenzó recordándole a los miembros del jurado que el acusado «tiene derecho a mentir» por la presunción de inocencia que le ampara, mientras que los policías y los peritos «están obligados a decir la verdad, como les recordó a cada uno de ellos la magistrada, porque si no, incurren en delito».

Y tampoco pueden mentir, por la misma razón, las víctimas. «Unas han podido ser oídas, y otras no, salvo a partir de los testigos, los peritos y los policías. Ustedes las han escuchado. Todas eran prostitutas, y han tenido la valentía de venir igualmente a contarlo. No se esconden. Todas y cada una de ellas lo ha dicho, y precisamente por eso son vulnerables: son víctimas del sistema, de sus chulos y de la gente que les paga. Tienen una triple victimización. Son un blanco fácil. Ustedes las han escuchado, han sido declaraciones duras, desgarradoras. Eran un blanco fácil para que el acusado llevara a cabo sus juegos sexuales. Pero ya le escucharon: intentó desvincularse de ellas diciendo que no las reconocía porque estaban amparadas por un parabán. No le tenían miedo; le tenían pánico. Y lo importante no es que él las reconociera, sino que ellas, las víctimas, reconozcan acusado. Y lo hicieron. Todas y cada una de ellas. De manera clara y contundente».

Creíbles y persistentes

Recordó que sus testimonios cumplen con todos los requisitos que se exigen para ser prueba de cargo: «Incredibilidad subjetiva, que significa que, por mucho daño que les haya hecho, no exageran los hechos, sino que los cuentan de manera fiel a lo sucedido; la persistencia en la incriminación, que no ha variado desde que fueron a denunciar voluntariamente; y la verosimilitud, porque han hecho una declaración compacta desde el primer hasta el último día, aquí».

Puso en valor la última acción de Marta, a la que, dijo «tenemos que agradecer que mandara la ubicación a su madre justo antes de entrar en la casa del acusado, cuya identidad también tenemos gracias a esa ubicación». Y explicó al jurado la razón por la que hoy se le juzga por los diez casos. «El 11 de diciembre de 2019», siete días después de que Jorge Ignacio P. J. se entregara, «la Guardia Civil ya hizo un informe en el que unía todos los hechos bajo un único autor, el acusado, Ignacio Palma».

«Él dice que las relaciones fueron consentidas. Esta fiscal no lo niega. Había un contrato, era sexo pactado y pagado. Pero esto no significa que ellas consintieran la introducción de cocaína en roca. Eso no era fiesta blanca. Era un juego sexual que le debía llenar y que perjudicó a las mujeres que han comparecido aquí. Aquí sí es cierto que no es no. Ellas dijeron no, le dijeron manifiestamente que no les introdujeran las piedras de cocaína en su vagina y en su ano. Y él lo hizo. Eso es abuso sexual».

Un patrón y diez víctimas

«Esto comenzó en el verano de 2018 y acabó con Marta, en noviembre de 2019. Es un relato de crueldad, maldad y de sadismo», describió Socorro Zaragozá, en un discurso tan vehemente como brillante donde repasó, uno a uno, «los datos objetivos» y «las pruebas periciales» practicadas durante tres años.

Les recordó que la cocaína que utilizaba como arma era de altísima pureza, lo que acredita, junto con otros datos como las dos condenas anteriores, «que es un traficante».

Repasó una a una las pruebas que incriminan a Jorge Ignacio P. J. en el caso de las tres fallecidas y rememoró lo que dijo cada investigador, cada perito y cada forense, desde la droga que estaba en la habitación de Arliene, con una pureza del 82 % al ADN del acusado bajo seis uñas de las manos de Lady Marcela y cómo los forenses dejaron claro que esta joven, además de tener un nivel de cocaína en sangre de 9,31 mg/l, casi el doble de la cantidad letal, tenía señales de haber sido asfixiada. «¿Y quién la asfixió? Jorge Ignacio Palma, lo dice el ADN y esta fiscal no tiene ninguna duda».

«Y llegamos a Marta Calvo». Refrescó al jurado que no fue desmembrada en ese baño de la casa de Manuel ni arrojada a los contenedores. Y repasó para ellos el aluvión de informes y periciales de la Guardia Civil en la vivienda, el coche, las plantas de tratamiento, el vertedero de Dos Aguas y hasta los contenedores «donde no se encontró nada. Nada» y que revisaron a pesar de que «sabían que mentía», enfatizó. «No es verdad que desmembrara a Marta. Se le habían muerto dos mujeres antes, pero no en su casa... ¡Ah, claro, no en su casa!», cerró.

Les explicó que pide la agravante de género porque «se produce siempre que hay un sometimiento con una situación de dominio del hombre sobre la mujer. Nos enfrentamos a un depredador sexual muy malo que sometía a sus víctimas introduciéndoles cocaína».

«¡El señor Palma no siente nada!»

A partir de ahí recorrió una a una las «mentiras» vertidas por el acusado y lo contrapuso a las conclusiones de los forenses que lo sometieron a la exploración psicopatológica, y que destacaron su «frialdad», la «ausencia de carga emocional» o sus rasgos «narcisistas, compulsivos, histriónicos y antisociales». «Olviden esa cara de pena y esas lágrimas de cocodrilo, como las que me ponía mi hija con dos años. O no lo olviden. Y acuérdense de sus aspavientos cuando alguien dice algo que no le gusta».

«Y lo que más enfadó a esta parte es que dijera que era víctima de todos nosotros y que había aquí una especie de complot contra él. Señoras y señores del jurado: lo que tenemos hoy aquí es un ejemplo de maldad pura. Una persona que está satisfecha emocionalmente de causar un mal cuando no quiere decir dónde esta Marta. Sigue sin querer decírselo a sus padres para que puedan enterrarla y tener un lugar donde llorarla. Pero es que, además, en su declaración, cuando hablaba de Marta, cuando hablaba de Arliene, cuando hablaba de Lady Marcela, decía ‘pobrecitas que en paz descansan’. ¿En serio? ¿Pobrecitas que en paz descansen? ¿En serio? ¿En serio nos quiere hacer creer que siente pena por ellas? Que quería hablar con su madre para decirle que lo siente... ¿Con su madre? ¿Qué lo siente? ¿Qué es lo que siente? ¿Haberla matado? ¿Haberla enterrado? Porque desmembrarla, no la desmembró… ¿Qué es lo que siente el señor Palma? ¡El señor Palma no siente absolutamente nada, absolutamente nada de todos y cada uno de los hechos que hemos visto aquí!», defendió.

Terminó con una cita de Cicerón: «’Casi siempre a las acciones de los malvados los persigue primero la sospecha, luego el rumor y la voz pública, la acusación después y, finalmente, la Justicia’. Eso es lo que pido. Pido Justicia para Arliene; para Lady Marcela; para Marta y para» y cita uno a uno los nombres de cada una de las siete víctimas vivas. Y concluye: «Y pido Justicia de todos ustedes, porque de todos ustedes espero un veredicto de culpabilidad».