Un joven de unos 30 años perdió la vida anoche tras saltar desde una roca al agua en la conocida cueva del Turche de Buñol, una zona de baño muy frecuentada en esta época del año. El fallecido, identificado como Yacouva Y., se encontraba junto a su familia de acogida cuando se ha producido el trágico accidente.

Los hechos ocurrieron en torno a las nueve de la noche. El joven estaba con su padre y un hermano cuando, al parecer, ha saltado desde unas rocas situadas junto a la cascada de la cueva del Turche de Buñol, a unos dos metros de altura con respecto al agua.

Al ver que el joven no salía, inmediatamente han dado el aviso a emergencias. Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Buñol, de la Guardia Civil y una ambulancia. No obstante, al caer la noche y no localizarlo inicialmente, ha sido necesario avisar al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de Valencia.

Minutos antes de las doce de la noche finalmente los agentes del GEAS han podido localizar al joven, ya fallecido, y han rescatado su cadáver. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de València donde se le realizará la pertinente autopsia.