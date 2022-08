Nadie puede entenderlo. El asesinato de Verónica ayer a manos del tío de su marido ha sumido a Alginet en una profunda conmoción. Cientos de vecinos se han concentrado esta mañana su consternación en la plaza del ayuntamiento para mostrar su repulsa y consternación ante lo ocurrido. Las imágenes dan buena muestra de la indignación que desde ayer se ha apoderado de esta población de la Ribera. Junto a los vecinos han participado también autoridades municipales y la responsable de la concejalía de la Mujer, María José Martínez, ha leído un manifiesto de repulsa.

El suceso se produjo entre las 7:30 y las 8:00 horas. La Policía Local recibió varios avisos que alertaban de que una persona se había precipitado por una ventana y se encontraba tendida en la vía pública. Cuando los agentes llegaron al lugar, un edificio de la calle València (vía que cruza la localidad de punta a punta), hallaron el cuerpo sin vida de un varón de 64 años que no presentaba heridas superficiales.

Durante varias horas, vecinos y amistades de la víctima, Verónica Ruiz Aguilar, se arremolinaron a escasos metros de la vivienda y no daban crédito. Quienes conocían a la familia se manifestaban sorprendidos por lo ocurrido.

Verónica, nacida en León, se trasladó muy joven junto a su familia a Alginet, donde trabajó de camarera en diversos bares.

«Era muy buena madre y persona, se hacía con todos», lamentaba un grupo de amigas de la fallecida que se intentaban consolar unas a otras. «A mí me ha pillado almorzando cuando me han avisado y se me ha quitado el hambre de golpe», explicaba una de ellas. Una tercera aseguró que el crimen se produjo apenas unos quince minutos después de que el marido de Verónica se hubiese marchado a trabajar. Él, completamente destrozado al regresar a la vivienda, lloraba impotente y se culpaba en voz alta por no haber estado en casa.