La Guardia Civil ha rescatado la madrugada de este lunes el cadáver de un vecino de Busot de 34 años cuya desaparición fue denunciada este domingo por la mañana por su hermana. El cuerpo sin vida del desaparecido estaba en una zona montañosa de la partida Garroferal de Busot y la Guardia Civil descarta inicialmente la participación de terceras personas en la muerta y señala que todos los indicios apuntan a una caída como origen del fallecimiento.

El dispositivo de búsqueda se activó a las once de la mañana del domingo tras la denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Joan d'Alacant. Familiares y amigos lo vieron por última vez el pasado sábado y al ver que no regresaba y que no lograban contactar telefónicamente con él el domingo por la mañana denunciaron a la Guardia Civil su desaparición.

El operativo de búsqueda contó con agentes de los Puestos de la Guardia Civil de Sant Joan y Xixona, el Equipo de Rescate en Montaña (EREIM) de Onteniente y el helicóptero de la Guardia Civil de Valencia. Además contaron con el apoyo de la Policía Local de Busot.

Después de varias horas de una exhaustiva batida por el municipio y sus alrededores, la Guardia Civil observó desde el helicóptero una ropa que coincidía con la descrita por los familiares del desaparecido. Eran las ocho de la tarde del domingo y estaba en una zona escarpada, por lo que tras el aviso del helicóptero se desplazaron a pie. El lugar era una zona de difícil acceso en una ladera montañosa y al llegar al punto comprobaron que se trataba del desaparecido y que estaba muerto.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Crevillent realizó una inspección técnico ocular en el lugar del hallazgo y tras un primer examen por parte del forense se ha procedido a la una de la pasada madrugada a la extracción en camilla del cuerpo del hombre. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se le realizará la autopsia para determinar la causa de la muerte, aunque en un principio la Guardia Civil descarta la participación de terceras personas y todo apunta a que el vecino de Busot podría haber sufrido una caída.

La familia y amigos no sabían nada de él desde el sábado, aunque no se denunció su desaparición hasta el domingo. Su hermana explicó a la Guardia Civil que en otras ocasiones se había marchado así y desaparecía sin dar más explicaciones, pero luego regresaba antes de que pasaran 24 horas, de ahí que no denunciaran antes su desaparición.