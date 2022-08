Un joven de 20 años fue arrestado este pasado domingo por violar presuntamente a una chica francesa de 24 años en su domicilio del centro de València tras invitarla a su casa. "No he podido controlarme", fue el mensaje que le mandó al día siguiente tratando de pedirle disculpas después de que la víctima le dijera claramente que no quería tener sexo con él esa noche y se despertase de madrugada con el acusado encima de ella y con restos de semen en las piernas y su ropa interior.

