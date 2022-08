La Nochebuena de 2020 una mujer de 58 años fue encontrada muerta tras recibir el teléfono de Emergencias 112 un aviso de su marido alertando de un incendio en su domicilio de Mislata: «Se está quemando el sofá de mi casa, estoy intentando entrar pero no puedo, mi mujer se encuentra dentro». La llamada de Juan Carlos G. H., policía local jubilado, que posteriormente fue analizada por especialistas de la policía en el análisis de la conducta, ya hacía sospechar de que algo no cuadraba. Pero fue la autopsia al cadáver de la víctima la que finalmente confirmó que se trataba de una muerte compatible con una asfixia mecánica, como adelantó en exclusiva Levante-EMV, y desmontó la coartada del acusado, que se enfrenta ahora a una pena de 40 años de prisión, según la petición del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía solicita concretamente 25 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco, al considerar que el acusado habría asfixiado a su esposa aprovechando el estado de embriaguez de la mujer –presentaba una concentración de 2,16 g/l en sangre– que le impedía defenderse. Después de acabar con su vida cogiéndola del cuello y comprimiéndoselo hasta dejarla sin respiración, según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el procesado «en un intento por encubrir los hechos, intentando hacer creer que su esposa se había suicidado o al menos que se trataba de un accidente, prendió fuego a la vivienda. Por este delito, al haber puesto en peligro también con el incendio la vida del resto de personas que vivían en el edificio, se enfrenta a otros 15 años de cárcel.

Por su parte, la defensa del acusado, ejercida por el letrado Víctor Soriano, pide la libre absolución de su patrocinado. El presunto asesino machista, en prisión provisional desde que fue detenido por la Policía Nacional a principios de diciembre de 2021 –casi un año después de cometer presuntamente su asesinato– siempre ha negado haber matado a su mujer y haber prendido fuego a la vivienda. Según su versión, esa tarde del 24 de diciembre de 2020 salió a pasear al perro a las 19.20 horas y cuando a las 19.42 volvió a subir ya estaba el piso en llamas. «Pese al fuego y el humo accedió a la vivienda preocupado por su esposa e intentó, sin éxito, sofocar las llamas con una palangana que llenó de agua», sostiene el escrito de su defensa. Argumenta que no llegó a ver a su mujer y que inmediatamente llamó al 112 solicitando auxilio.

El acusado alega que estaba paseando al perro y que cuando subió a la casa ya estaba en llamas

La defensa se ampara en los numerosos intentos de suicidios previos por parte de la víctima. No obstante, el informe de la policía científica, que concluyó que «el incendio fue provocado por una acción humana de etiología desconocida» descarta una voluntariedad suicida y también que se produjera accidentalmente por un cigarrillo. De hecho, en una primera inspección técnica hallaron restos de acelerante de la combustión –gasolina– pero en la segunda, realizada un mes después cuando la vivienda ya no estaba precintada, no pudieron corroborar dichos vestigios.

Fue el resultado de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Valencia la que terminó por desmontar la tesis del acusado. Primero al no encontrar presencia de productos de la combustión en los pulmones, lo que indica que estaba ya muerta cuando se originó el fuego. Y segundo porque hallaron pequeñas lesiones cervicales compatibles con una asfixia mecánica. A todo ello se suma la hora en la que sitúan los forenses el momento de la muerte, muy próxima al mediodía por el contenido gástrico hallado en el estómago de la fallecida.

Por último consta una llamada de apenas 24 segundos realizada desde el teléfono de la mujer a su marido a las 19.30 horas. Los investigadores tienen el convencimiento de que solo su asesino pudo hacer dicha llamada para tratar de buscarse una coartada, ya que María Amparo llevaría, según la autopsia, horas muerta. Sospechan que el acusado entró a dejar el teléfono en la casa en el último momento, al ni siquiera sufrir daños por el fuego la pegatina que portaba el terminal. Además, el perro con el que fue visto paseando esa tarde fue encontrado muerto al fondo de la vivienda.

El caso guarda similitudes con la muerte de otra mujer que lo acusó de violación

Por si todos estos indicios fueran pocos, se da la extraña coincidencia de que el acusado se vio beneficiado por otro incendio en el año 2000, en el que murió otra mujer que lo había denunciado por violación. El fuego, que guarda ciertas similitudes con el que veinte años después habría tratado de ocultar su crimen, se produjo también en el salón de la casa, en el barrio de Patraix, apenas dos días antes de la fecha en la que estaba previsto celebrarse el juicio, en el que Juan José G. H. se enfrentaba a diez años de prisión. La testigo de cargo por la agresión sexual que habría cometido estando de servicio como Policía Local de Mislata acabó falleciendo en agosto del año 2000, tras tres meses hospitalizada, y el ahora acusado del crimen de su esposa fue absuelto después de pasar nueve meses entre rejas al no poder contar con el testimonio acusatorio de la víctima.