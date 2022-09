La familia del menor que se suicidó en Villarreal recurre para pedir una mayor condena

La familia del menor de Villarreal que se suicidó hace seis años por el acoso, hostigamiento y amenazas recibidas a través de WhatsApp por un vecino de Moncofa, Vicente Paradís de 62 años, recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, adelantada por Mediterráneo, en la que el magistrado condena al procesado a 10 años de cárcel por un delito de homicidio doloso. El motivo no es otro que la decisión del juez de eliminar la agravante de superioridad, que sí reconoció el jurado popular en su veredicto del pasado mes de julio, lo que supone reducir la condena en varios años. La acusación particular pedía 15 años para Paradís.

"No estamos de acuerdo con la decisión del juez que dice que no hubo abuso de superioridad al considerar que este hecho ya está integrado dentro del propio delito y nosotros creemos que el delito se comete porque hay ese abuso de superioridad sobre el menor de edad", explica el letrado Juan Serrano, responsable del bufete que representa a la familia del menor.

Y es que como informó este periódico, en su sentencia, el magistrado asegura que el que resuelve "entiende que no puede aplicarse en este supuesto la agravante de superioridad, puesto que la misma viene, de por si, ínsita en el propio hecho cometido, y por lo tanto, no puede ser aplicada dos veces, ya que ello supondría una vulneración del principio non bis in idem. De este principio se desprende la prohibición de valorar doblemente las mismas circunstancias para agravar una misma conducta".

De este modo, el fallo de la Audiencia Provincial será recurrido por las dos partes, previsiblemente, teniendo en cuenta que la abogada del procesado ya anunció en el juicio que recurriría si su defendido era condenado.

Petición de ingreso en prisión inmediato

De forma paralela, la familia reclama que Paradís ingrese inmediatamente en prisión por estos hechos sobre los que ya pesa una condena, aunque esta pueda ser recurrida ante el TSJCV. Tras la lectura del veredicto que declaró a este vecino de Moncofa culpable, tanto la acusación particular como el Ministerio Público, pidieron que ingresara en la cárcel por estos hechos. Según ha explicado el abogado de la familia, "el juez ha acordado no ingresarlo en prisión y pedirle una fianza de 4.000 euros. Nosotros hemos recurrido ante la propia Audiencia que ha ratificado su decisión la cual hemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia".

De todos modos, ahora que el magistrado ha emitido la sentencia que fue notificada el lunes a las partes puede decidir que ahora sí vaya a la cárcel dado los años de condena.