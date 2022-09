Un joven se enfrenta a una petición de pena de 16 años de cárcel por grabar a seis amigas sin su consentimiento, mediante una cámara oculta frente al inodoro, cuando realizaban sus necesidades fisiológicas o se cambiaban en el cuarto de baño de su domicilio de Paterna. Además, en el volcado del material de almacenamiento informático y del teléfono móvil, intervenidos al detenido, la policía encontró un vídeo en el que se observa cómo, al parecer, abusa sexualmente de una de sus víctimas introduciéndole el dedo en la vagina aprovechando que la joven, de 21 años, está profundamente dormida en su cama.

Las presuntas aficiones depravadas del procesado, de 25 años y nacionalidad boliviana, habrían seguido ocultas de no ser por un amigo del acusado a quien precisamente éste le dejó su teléfono móvil unos días porque el suyo no funcionaba, mientras adquiría otro. Aunque en la memoria interna del terminal no estaban los comprometedores archivos de sus delitos, hecho del que se habría asegurado cualquiera que hubiera grabado los vídeos íntimos sin el consentimiento de las jóvenes que aparecen en los mismos antes de entregarle el móvil, al parecer, lo que sí olvidó fue eliminar las contraseñas memorizadas de la nube donde almacenaba el contenido pseudopornográfico.

La obtención de dichas pruebas, por la forma en la que habría accedido el amigo del acusado a la nube digital de datos y a su correo electrónico a través del teléfono Iphone 7 que éste le prestó, será la clave de este juicio en el que el propio acusado de seis delitos contra el derecho a la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos, a su vez esgrime como defensa la violación del derecho que toda persona tiene al secreto de las comunicaciones (sus correos y la nube digital). Paradojas de la vida.

Ninguna de las víctimas era conocedora de la existencia de la cámara frente al inodoro y que alguien las grababa

El Ministerio Fiscal solicita una pena de siete años de prisión por el delito de abuso agravado al haber acceso carnal, hecho cometido en julio de 2018 en Paterna, y siete años más de libertad vigilada. De igual modo, por cada uno de los seis delitos contra la intimidad pide un año y medio de prisión y 5.400 euros de multa.

Mientras que la defensa del acusado mantiene la libre absolución de su patrocinado al impugnar las grabaciones intervenidas por haber sido obtenidas vulnerando derechos fundamentales de su cliente. Con la posible invalidez de dichos elementos incriminatorios la carga probatoria contra el acusado desaparecería ya que ninguna de las víctimas se percató de que estaba siendo grabada cuando estaban en el baño.

La obtención de la prueba ha sido impugnada por vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones

Respecto a las imágenes que hacen referencia al delito de abusos por el que también está acusado, el procesado alegó durante la instrucción que él y la supuesta víctima, una amiga de la familia que solía quedarse en ocasiones a dormir en el domicilio familiar, tenían relaciones sexuales esporádicas y que «les gustaba grabarse».

En total los investigadores hallaron 16 vídeos íntimos de cinco denunciantes, amigas del acusado, y otras doce grabaciones distintas con la víctima de la que presuntamente abusó sexualmente mientras dormía en su cama.