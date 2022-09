Los cuatro detenidos por el asesinato de Alfredo Balaguer cometido el pasado 27 de junio en un piso del barrio de la Fuensanta donde fue muerto a golpes y descuartizado y después, quemado en Gestalgar tras ser rociado con gasolina están ya ante la jueza de instrucción número cuatro de Liria que lleva el caso desde el inicio.

Los acusados han llegado escoltados en distintos vehículos de la Guardia Civil para que no se comuniquen entre ellos en torno a las 11:50 de esta mañana y en este momento continúan dentro del juzgado. De momento no ha trascendido si los acusados prestarán declaración o se cogerán a su derecho a no declarar dado que la causa está declarada secreta por tanto no conocen los detalles de la investigación policial ni las pruebas que han conseguido en contra de ellos.

La principal sospechosa tal como adelantado hoy Levante-EMV sí que prestó declaración ante la guardia civil pero culpa del crimen a su compañero sentimental que niega los hechos