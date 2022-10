Es noticia Carlos Galiana no repetirá en las listas municipales de Compromís

Accidente castillo Mislata: El dueño del hinchable no tuvo ningún trabajador de alta ni en verano ni en Navidad La Seguridad Social emite un informe que acredita que Alejandro C. S. no tuvo ningún empleado entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de enero de 2022