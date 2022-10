Mediante una intérprete, el adinerado alcalde libanés acusado de intentar comprar un trozo de hígado sano en 2013, aprovechándose de la precaria situación económica de personas sin recursos, reconoció ayer ante el tribunal que dada su enfermedad hepática, la única forma de salvar la vida pasaba por recibir un trasplante. Eso sí, el millonario, afincado en Beirut y que vino expresamente a España para ser operado, conocedor del prestigio de este tipo de cirugía en nuestro país, negó rotundamente haber buscado o conocido a posibles donantes, haber ofrecido dinero y participar en modo alguno en la supuesta trama para conseguirle un hígado a golpe de talonario. Según alegó ante el tribunal, siempre consideró a su hijo mayor –tiene ocho pero seis son mujeres y el otro era menor– como «el único donante que podía salvarle la vida».

En la última sesión del juicio contra la presunta trama de tráfico ilegal de órganos –la primera detectada en España– por fin se pudieron escuchar las versiones de los cinco acusados, quienes, a través de sus respectivos letrados, solicitaron en las cuestiones previas declarar una vez finalizada toda la práctica de la prueba, con la ventaja que ello les supone al saber cada una de las manifestaciones de los testigos e indicios que hay contra ellos.

Asimismo, los cinco procesados –el millonario que iba a ser el receptor del órgano, el hijo que finalmente le donó un trozo de hígado, dos familiares residentes en Alicante vinculados con el pago de las pruebas de compatibilidad hepática realizadas en una clínica privada de València y la persona que actuaba de intermediario con el citado centro médico– se acogieron a su derecho de solo responder a las preguntas de sus respectivas defensas, evitando así tener que someterse al interrogatorio del fiscal o de la acusación particular, que ejerce la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Fue precisamente este organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad, tras declarar el Tribunal Supremo que su personación estaba justificada como perjudicado, el que propició que se repitiera el juicio una vez cerrado con un acuerdo de conformidad en 2019, por el cual uno de ellos era absuelto y los otros cuatro eran condenados a penas mínimas por las que eludían ingresar en prisión.

Dos años después de haber reconocido los hechos en el primer juicio –con la rebaja de las penas garantizada–, ahora los cinco acusados niegan haber buscado posibles donantes y haber ofrecido dinero por un trozo de hígado, pese a que las investigaciones concluyen que a una mujer le ofrecieron 40.000 euros y llegaron a realizar pruebas de compatibilidad a ocho personas. La Fiscalía solicita para el alcalde libanés tres años de prisión y seis años para los otros cuatro procesados por un delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos.

Hatem Akkouche explicó que padecía un cáncer de hígado en estado avanzado, con una esperanza de vida de tres meses. Reconoce que solo cabía la posibilidad de un trasplante, «no había ningún tratamiento alternativo». Según relató, le hicieron pruebas a su hijo en un hospital de Beirut para saber si podía ser donante. Tanto él como su hijo niegan que le dijeran inicialmente que su hígado era demasiado pequeño y que le rechazaran como donante.

Su versión es que los médicos libaneses le recomendaron venir a España para operarse. Así, primero fueron a un hospital de Pamplona, donde le dijeron que el trasplante no era posible –el receptor no recordaba los motivos–. Y posteriormente fue a Barcelona, donde finalmente sí se llevó a cabo el trasplante el 26 de agosto de 2013. El receptor justificó la presencia de otros dos acusados en dichas gestiones, porque eran la única familia que tenía en España. Uno de ellos además argumentó que actuaba haciendo labores de intérprete ya que su primo no sabe hablar castellano.

Aunque lo negó, y solo lo esgrimió como motivo del retraso en la operación, fue el hijo quien dio la clave de los motivos por los que supuestamente habrían buscado a otras personas como donantes. Su madre no quería que se sometiera a la operación por el riesgo que conllevaba.