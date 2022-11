La presunta red de tráfico de drogas con la que un supuesto radical islamista detenido en Sagunt pretendía costearse su viaje a Siria para incorporarse a las filas del Jabhat Als Nusra –organización terrorista asociada a Al Qaeda– no pudo ser juzgada ayer en la Audiencia Provincial de Valencia por un defecto procesal. Los autos que motivaron las intervenciones telefónicas no figuran en la causa. Este hecho que pretendían utilizar las defensas para invalidar las escuchas, se debe a que la Audiencia Nacional, encargada de juzgar la pieza separada por un delito de autoadoctrinamiento terrorista, no remitió todos los tomos al juzgado de Sagunt competente en la causa por los delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Para colmo de males, el presunto yihadista detenido en diciembre de 2018 en Sagunt, que debía de haber sido juzgado a principios de año por obtener información y capacitación de las actividades de organizaciones terroristas, ensalzar a sus miembros y manifestar su voluntad de incorporarse a un grupo terrorista, se encuentra fugado de la Justicia. El acusado, que se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por el delito de autoadoctrinamiento y adiestramiento terrorista, así como a tres años y medio por el tráfico de drogas, se encuentra desde el pasado mes de febrero en busca y captura. Los otros siete procesados en la causa por la red de tráfico de hachís y cocaína con la que R. H. pretendía financiar y colaborar en la lucha yihadista no pudieron finalmente ser juzgados ayer. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia suspendió el juicio al confirmar que el expediente estaba incompleto y se va a solicitar a la Audiencia Nacional para que remita los tomos que faltan, donde supuestamente deberían estar los autos de las intervenciones telefónicas. La Audiencia Nacional no remitió la causa completa y la vista se suspendió hasta que se reciban todos los tomos La Fiscalía solicita para dos de los acusados cinco años y medio de prisión por el tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Para los otros seis, entre los que figura el presunto yihadista en busca y captura, pide solo tres años y medio de cárcel. En los registros, autorizados por el Juzgado Central de Instrucción seis de Madrid, la Policía Nacional intervino distintas sustancias estupefacientes, principalmente hachís y cannabis, así como una pistola y munición del calibre 9 mm. Dicha organización se dedicaba presuntamente al transporte de droga desde Marruecos a España. La mercancía era almacenada en el sur del país, donde posteriormente era recogida y trasladada por carretera a las localidades de Sagunt y Puçol. Para evitar los controles policiales la red utilizaba vehículos lanzadera, encargados de abrir el camino y alertar en caso de un posible control. Mientras que los coches que portaban la droga iban equipados con caletas, habitáculos preparados para ocultar la sustancia estupefaciente. «No tengo dinero para viajar» El saguntino, de 50 años y origen marroquí, que fue detenido en diciembre de 2018, llegó a publicar en redes sociales que le gustaría unirse al Frente al Nusra pero que no tenía dinero para viajar a Siria. Las investigaciones apuntan que el tráfico de drogas era precisamente para costearse el viaje tras su radicalización, más que evidente a raíz de sus continuas publicaciones tanto en Facebook como en Twitter. Además de alabar las acciones de las organizaciones terroristas, el presunto yihadista en ciernes mantuvo contactos con perfiles de individuos vinculados a organizaciones terroristas entre 2013 y 2016. «Estamos preparados para la partida hacia Allah» o «prometo por aquel que en sus manos está mi alma y la tuya que alcanzaré a mis hermanos en el Frente si Allah quiere», fueron algunos de los comentarios que aparecen en su cuenta de Twitter. Interior temía que el yihadista de Sagunt cometiese un atentado inminente en solitario Asimismo difundió vídeos e imágenes ensalzando el terrorismo yihadista, con cánticos arengando al combate, «los mejores mártires son los que van al frente», o incitando al odio contra distintos cuerpos policiales europeos y lo que éste calificaba de «terrorismo cristiano». Pese a los múltiples mensajes que evidenciaban su radicalización y deseo de unirse a organizaciones terroristas, el arrestado apenas estuvo un año en prisión provisional. Tras quedar en libertad aprovechó para huir del país y ahora se encuentra en busca y captura con dos procesos abiertos contra él.