El crimen de Yesica Daniela Gularte, la mujer de 33 años estrangulada por su pareja y cuyo cadáver fue hallado a finales de agosto de 2020 en el maletero de su coche –estacionado en un descampado del valenciano barrio de Patraix–, será castigado con solo diez años de prisión al no contemplar la Audiencia Provincial de Valencia la agravante de género y haber valorado el jurado positivamente «un esfuerzo muy grande» por parte del acusado a la hora de reunir y pagar 8.000 euros de indemnización antes de la celebración del juicio y su arrepentimiento mostrado durante su declaración y en el último turno de palabra.

Eso sí, la sentencia matiza que esta circunstancia atenuante no puede ser apreciada como muy cualificada ya que «aunque el esfuerzo efectuado haya sido muy grande, la cantidad consignada es proporcionalmente pequeña». De hecho, solo supone un 15% de la responsabilidad civil que debe pagar a la madre de la víctima, 52.000 euros.

La sentencia declara probado, según el veredicto de culpabilidad del jurado popular, que Janner Eduardo J. O., que mantenía una relación de pareja y convivencia con Yesica, mató de forma intencionada a su víctima durante un forcejeo tras una fuerte discusión, en la madrugada del 24 de agosto de 2020, «presionando con fuerza el cuello con sus manos hasta que su pareja dejó de respirar».

El jurado declara probado que «hizo gestiones» para regresar a València tras huir a Suiza

No obstante, el fallo no contempla la agravante de género ya que el jurado declaró como no probado que la citada discusión se produjera porque el ahora condenado quisiera impedir que su novia le dejara. Así, al no constar acreditado tampoco que su intención fuera la de callar a la mujer o de someterla a la voluntad del hombre no cabe considerar que se trate de un crimen por discriminación de género. Se da la paradoja de que si no hubiera fallecido sí que se consideraría una agresión machista, pero de la forma en la que está redactado actualmente el artículo la propia sentencia aclara que se trata de una «circunstancia agravante subjetiva».

El crimen se produjo en el domicilio en el que convivía la pareja, en la calle Pablo Meléndez de València. La sentencia aprecia la agravante de parentesco, que no admitía duda alguna, aunque introduce como hecho probado que «la relación se había tornado insostenible y tóxica por ambas partes». Así, lo aseveran los testigos que declararon en la vista oral, quienes relataron la existencia de frecuentes enfrentamientos verbales, e incluso físicos, entre Yesica y Janner.

Su confesión no ayudó en nada

Tras el crimen el acusado trasladó el cadáver de su víctima hasta el maletero del coche, donde lo escondió, rellenándolo con tierra, sal y lejía. Además entró en la tableta personal de Yesica y haciéndose pasar por ella respondió los mensajes de sus amigos, que estaban preocupados por ella. Todo ello le permitió ganar tiempo para poder huir de España el 27 de agosto, tres días después del homicidio. Su objetivo era escapar a su país natal, Colombia, pero las restricciones aéreas por la pandemia se lo impidieron.

Posteriormente, cuando todavía no estaba siendo buscado por la policía y no había sido hallado el cadáver de la joven, según declaró probado el jurado, el acusado «hizo gestiones para volver a España», y le encargó a un primo que le comprara un pasaje de tren. Precisamente, fue detenido por la policía en Ginebra el 3 de septiembre de ese año cuando iba a tomar dicho transporte.

Respecto a la posible atenuante de confesión, la sentencia no premia al acusado con ningún tipo de beneficio al matizar que confesó su crimen «cuando ya estaba avanzada la investigación, con una versión del hecho que difería de la se declara probada en un aspecto sustancial, la concurrencia del ánimo de matar». Además, añade que «su confesión tampoco ha aportado nada relevante que haya facilitado el esclarecimiento de los hechos».

Ni la acusación particular, ejercida por el letrado Arturo Albert, ni la defensa del condenado, representado por los letrados Daniel Sánchez y Andrea Sáez, van a recurrir la sentencia, que condena al autor del estrangulamiento a la pena mínima por homicidio, diez años de cárcel.