Había cuidado a la niña durante la tarde, tal y como le habían encomendado, quedándose a dormir en la casa porque el padre de la niña iba a llegar tarde. Nunca pudo imaginarse que, en mitad de la noche, iba a despertarse sobresaltada porque el hombre le estaba bajando los pantalones. Acabó violándola. Una agresión sexual que conllevó la inmediata detención del presunto autor en Zaragoza.

Unos hechos que ya está investigando la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, después de que la víctima, de tan solo 16 años, contara lo ocurrido a la madre de un amigo suyo. Lo hizo, según reconoció ante los agentes encargados de las pesquisas, porque «tenía miedo» a decirlo en la Policía o a su padre. Este finalmente acabó enterándose e interponiendo la denuncia necesaria para continuar con el caso.

La joven explicó, según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que el día había transcurrido normal hasta que se hizo de noche y le preguntó a la madre de la niña que si iban a alargarse en llegar a la vivienda familiar, situada en el zaragozano barrio Oliver. Esta le dijo que se quedara a dormir si se hacía tarde la llegada de su esposo. Y así fue. La adolescente estaba dormida cuando, sobre las 00.30 horas, del pasado día 25 de noviembre se despertó porque «notaba como una fuerte presión». En ese momento observó al padre de la niña bajándole, supuestamente, los pantalones e intentando agredirla sexualmente.

Ella forcejeó con él, llegándole a empujar para que parara, pero no le fue posible. Según dijo a los agentes, la inmovilizó para violarla. En un momento dado consiguió zafarse de él y salir corriendo a una habitación, donde pudo encerrarse porque había pestillo. Él, al parecer, le contestaba diciéndole que saliera, «que no fuera tonta». No fue hasta la mañana siguiente cuando pudo abandonar el domicilio, pues llegó la madre de la niña y esposa del ahora detenido. El sospechoso había estado toda la noche acosándola y amenazándola.

Por todo ello, J. A. G. F., de 30 años y de origen nicaragüense, fue detenido y enviado ayer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, cuyo magistrado titular, en funciones de guardia, acordó la prisión provisional.