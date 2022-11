Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y funcionarios de Aduanas se desplegaron ayer en las provincias de Alicante y València para detener a seis presuntos miembros de una red de narcotráfico implicada en la introducción por vía marítima con lanchas de varias toneladas de hachís y en la distribución de marihuana. Además de las detenciones, llevaron a cabo registros domiciliarios donde intervinieron droga y otros efectos.

Una de las personas detenidas en la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja, es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad apodado ‘El Linterna’ y situado al frente de la organización por los investigadores.

Hace dos años ya fue detenido junto a otras 22 personas en otra operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil y aún está pendiente de ser juzgado por estos hechos. Según se informó en su día, la red desarticulada tenía cerca de 3.000 plantas de marihuana repartidas en varios cultivos ‘indoor’, algunos de ellos en construcciones soterradas.

La marihuana que cultivaban era enviada luego a otros países como Suecia, Alemania e Italia, donde el precio de esta droga se quintuplica respecto al coste en España. El tráfico de marihuana es una de las actividades a las que presuntamente se dedicaba el grupo desarticulado este martes, pero también se les vincula con la introducción en la península de varias toneladas de hachís en embarcaciones.

El asalto al chalé del cabecilla

‘El Linterna’ reside en un chalé de la partida alicantina de la Cañada del Fenollar, donde a la entrada había un cartel de una empresa de alarmas que advertía que se avisaba a la Policía. No hizo falta. Agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) desplazados desde València llevaron a cabo la operación de asalto a primera hora de la mañana de ayer y apresaron al sospechoso.

Una vez reducido el objetivo por los especialistas del GOES, numerosos agentes de ambos cuerpos y efectivos de Aduanas accedieron a la finca y procedieron a registrar a fondo el chalé en presencia de un letrado de la Administración de Justicia y del propio arrestado, que fue trasladado a dependencias policiales poco antes de las diez de la mañana. Especialistas del Seprona de la Guardia Civil también acudieron para hacerse cargo de unas tortugas exóticas.

Además, los agentes realizaron otras cinco detenciones y más registros en distintos puntos de Alicante y de València.

El chalé de 'El Linterna' ya fue escenario de otra intervención policial durante el verano de 2021, cuando aún estaban en vigor las medidas sanitarias de la Covid-19. La Policía Local de Alicante, con apoyo de la Policía Nacional y de la Policía de la Generalitat, disolvió una fiesta ilegal con más de cien personas que habían comprado su entrada para acceder al evento, que el dueño alegó que era para celebrar su cumpleaños.

Los asistentes, que procedían de diferentes ciudades como València, Elx, Murcia, Santander, Totana, Agost y Alcantarilla, no cumplían las medidas anticovid cuando entraron los agentes, ya que estaban bailando, fumando, sin mascarillas ni distancias de seguridad.

El organizador fue denunciado por una infracción muy grave y, según informó el Ayuntamiento, las sanciones al organizador podrían llegar a los 600.000 euros.