Un pequeño de apenas seis meses se encuentra ingresado en un hospital de València desde el pasado domingo tras perder el conocimiento y dar posteriormente positivo en cocaína. El bebé, que según el parte médico está hospitalizado «sin riesgo para su vida», es el segundo hijo de la víctima de abusos del exmarido de Mónica Oltra, quien a su vez ha denunciado la situación ante la Policía Nacional después de conocer el estado en el que estarían sus dos hijos con su padre y familiares de éste, quienes asumieron la responsabilidad de cuidarlos ante los Servicios Sociales cuando el pasado verano ya se valoró la posibilidad de retirar la tutela de los menores a sus progenitores ante otra denuncia que alertaba del riesgo que corrían los pequeños.

La vida de esta joven, antigua menor tutelada por la Generalitat, que fue víctima de abusos sexuales por parte de un educador del centro en el que se encontraba interna, exmarido de la por entonces consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha estado marcada por la desdicha y la penuria. Después de sufrir abusos de una de las personas encargadas de su cuidado –delito por el que ha sido condenado a cinco años de prisión Luis Eduardo R. I.–, de ser tratada de mentirosa por aquellos que tenían que velar por su seguridad y de que presuntamente se tratara de ocultar su caso –hechos por los que figuran investigados quince funcionarios de la conselleria y trabajadores del centro, así como la propia exvicepresidenta del Consell– ahora se encuentra con que su hijo recién nacido está hospitalizado tras dar positivo en cocaína estando bajo el cuidado de la familia paterna.

La policía investiga la presunta intoxicación del menor y el entorno familiar en el que se produjo

La Policía Nacional ha abierto una investigación por estos hechos por la presunta intoxicación del menor y por el momento, según las fuentes consultadas por este periódico, no se han producido detenciones al respecto. Asimismo, nada más detectar en el hospital que el menor era positivo en cocaína se activó el protocolo y fue notificada la situación a los Servicios Sociales, que ya tenían un expediente abierto por la posible situación de desprotección de los menores.

El miedo a perderlos

Desde el entorno de la madre aseguran que los niños estaban en el momento de producirse la presunta intoxicación por drogas bajo los cuidados del padre y de unos familiares del mismo, a quienes la policía habría tomado ya declaración para esclarecer lo ocurrido.

La madre de los niños, que por el momento prefiere no hacer declaraciones sobre lo ocurrido, ya no vive con el padre de éstos. Tras la ruptura de la pareja, la joven trata ahora de acreditar que está en condiciones de cuidar a sus hijos y darles el hogar que ella no pudo tener para que no acaben en un centro de menores como fue su caso. El mayor hará dos años el próximo mes de abril y el pequeño, nacido el pasado 7 de julio, es el que se encuentra hospitalizado y fuera de peligro, pendiente de recibir el alta, tras sufrir un desvanecimiento el pasado domingo por una presunta intoxicación por cocaína.

La joven confesó a Levante-EMV este pasado verano el miedo que tiene a que los Servicios Sociales le retiren la tutela de sus hijos. «Temo que me quiten a los niños, que los separen de mí, no quiero que pasen por lo mismo que yo he pasado», reconocía la víctima de Luis Eduardo R. I. en la entrevista que mantuvo con este periódico a finales de agosto, cuando era buscada por la Guardia Civil tras la denuncia de una amiga que alertaba de la delicada situación de los menores.

Tras una semana en paradero desconocido, agentes del Instituto Armado localizaron a los pequeños y comprobaron ‘in situ’ que éstos estaban en perfecto estado de salud en un domicilio con luz y agua. Pero este nuevo episodio vuelve a poner a los menores en una situación de riesgo de desprotección que está siendo analizada por la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.