La lucha de Marisol Burón, madre de Marta Calvo, para que asesinos como el de su hija no queden impunes y se les imponga la mayor pena posible solo acaba de empezar como bien dijo hace unos meses tras conocerse la sentencia contra Jorge Ignacio Palma, que por el momento ha eludido la prisión permanente revisable. «Esto es un carrera de fondo, tenemos que apoyarnos entre nosotros para que a los asesinos no les salga barato matar», asegura Marisol, quien el pasado domingo quiso arropar con su presencia a la familia de Esther López en la concentración en Valladolid exigiendo Justicia por el asesinato de la joven vallisoletana en el primer aniversario de su muerte.

«Cuando su madre me hablaba de ella me recordaba a mi hija, todo el dolor por el que están pasando ya lo he vivido y de algún modo mi fuerza es su fuerza», explicó la madre de Marta Calvo, que ha fundado una asociación con el nombre de su hija precisamente para ayudar a otros familiares de víctimas que estén pasando por una situación similar. Tanto con apoyo psicológico, como asistencia jurídica, y una constante lucha para endurecer las leyes.

Cerca de 600 personas apoyaron con su presencia esta concentración el pasado domingo en la plaza de Portugalete de Valladolid. Esther López, un mujer de 35 años desapareció de la localidad de Traspinedo el 12 de enero de 2022 y fue encontrada sin vida veinte días después en una cuneta. A día de hoy, después de un año de investigaciones, no hay ningún sospechoso en prisión y se desconoce si la víctima, que presentaba lesiones compatibles con un atropello, fue trasladada allí ya muerta.

Sus familiares han publicado un vídeo en el que varios famosos apoyan su lucha para esclarecer las circunstancias de su muerte. Entre los apoyos recibidos está el de la asociación Marta Calvo, cuya madre coraje insiste: «Cada vez tengo más fuerza, no me voy a rendir ni por mi hija ni por todas esas otras víctimas asesinadas».