Un jurado popular juzgará a tres hermanos por asesinar a machetazos a un vecino de 41 años, que estaba agrediendo a uno de ellos, en un pequeño rellano de ocho metros cuadrados en una finca del barrio de La Esperanza-Virgen de los Desamparados, de València, en junio de 2021. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos una pena de 22 años de prisión al apreciar la circunstancia de ensañamiento, ya que causaron la muerte de su víctima «tras un sufrimiento innecesario y gratuito fruto de la saña» con la que realizaron su crimen, según remarca el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.

Dos de los dos hermanos, Aarón y Basilio G. T., se encuentran en prisión provisional por estos hechos, mientras que el mayor de ellos, Moisés, fue puesto en libertad el pasado mes de octubre tras varios recursos solicitando su libertad interpuestos por el abogado de la defensa. En el barrio la familia estuvo incluso recogiendo firmas para pedir su excarcelación ya que nunca ha tenido problemas con nadie y muchos destacan de él su carácter pacífico.

Durante la instrucción del caso el menor de los hermanos reconoció haber matado a la víctima y asumió toda la responsabilidad, eso sí tras esgrimir que solo pretendía socorrer a su hermano, quien según su relato, estaba siendo acuchillado por este vecino. Los otros dos coacusados avalan esta versión, uno como agredido y el tercero, el que se encuentra en libertad, que bajó posteriormente cuando ya se había producido el crimen. De hecho, presenta una limitación de movilidad que le habría impedido bajar rápidamente las escaleras.

No obstante, la Fiscalía considera que los tres hermanos participaron activamente en la muerte de Edgar Todoli Gallego, de 41 años, y se valieron de su superioridad numérica y corpulencia para no darle posibilidad alguna de defensa. El fiscal entiende que este vecino tampoco podía escapar debido a que no tenía ninguna salida en el rellano una vez acorralado por los tres acusados.

La Fiscalía aprecia ensañamiento al "causar un sufrimiento innecesario y gratuito fruto de la saña"

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la tarde del 24 de junio de 2021 en una finca de la calle Cotes de València. Todo se inició cuando la víctima comenzó a arrojar a la vía pública diversos enseres y objetos propiedad de la familia de los acusados. «Voy sacar todo», gritó visiblemente enojado Edgar, que ya había protagonizado incidentes con otras personas del vecindario.

En ese momento bajó uno de los hermanos, Basilio, quien se enzarzó en una acalorada discusión con este vecino, en el que empezaron a empujarse e increparse mutuamente de forma amenazante, según recoge el fiscal.

Aquí las versiones de la defensa y las acusaciones son bien distintas. Los acusados mantienen que fue el propio fallecido el que sacó un arma blanca con la que atacó a Basilio, y que el único de los tres que reconoce el crimen, Aarón, bajo armado con un machete para proteger a su hermano. Una vez comenzó a darle machetazos no pudo parar porque se obcecó, de ahí la espeluznante escena, digna de una película de Tarantino, con la que se encontró la comisión judicial al llegar al escenario del crimen.

Por su parte, el fiscal mantiene que Aarón, utilizando dicho machete, comenzó a apuñalar a Edgar, «mientras los otros dos acusados le golpeaban, gritaban, sujetaban y ayudaban a su hermano a acuchillar brutalmente a su víctima». Edgar Todolí recibió un total de 17 heridas por arma blanca, cuatro de ellas en el cráneo, que le causaron la muerte.

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía solicita que los tres hermanos indemnicen de forma solidaria a los familiares del fallecido con 125.000 euros.