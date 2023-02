El próximo 10 de marzo se cumplirán 16 años de la desaparición de Yéremi Vargas en Vecindario, en el sureste de Gran Canaria, sin que la investigación realizada hasta ahora haya aclarado lo sucedido.

El menor fue visto por última vez mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda de sus abuelos cuando entonces tenía solo 7 años de edad. Su familia sigue luchando para que se haga justicia y así lo recuerda cada año que pasa la madre del niño, Ithaisa Suárez, quien admitió en una carta hecha pública el pasado año cuando se cumplían 15 años de la desaparición de Yéremi, que está “destrozada pero no acabada”.

"Yeri sé que no voy a poder tenerte en un sitio santo pero yo juro se hará justicia. Tenías miles de ilusiones miles de planes y felicidad brillante en tus ojos que te arrancó un ser sin sentimientos. Cada día recuerdo las últimas palabras que cruzamos y ese sueño que me motivó a seguir luchando. Estoy destrozada pero no acabada", escribió Ithaisa.

En septiembre de 2021 se decretó la reapertura del caso por la desaparición de Yéremi y se produjeron nuevas declaraciones en el Juzgado de Instrucción Nº2 de San Bartolomé de Tirajana tras pedir la familia del niño que se recopilaran nuevas pruebas.

Acoso de tuiteros y 'streamers'

Al interminable dolor con el que convive la familia desde que Yéremi no regresara a su casa, se suman el acoso y el "humor negro" que Ithaisa ha recibido a lo largo de todo este tiempo procedentes de las redes sociales y a través de llamadas y mensajes a su teléfono en relación al caso de su hijo.

La madre de Yéremi denunció ante la Guardia Civil que estaba siendo acosada por un grupo de internautas, tanto de Gran Canaria como residentes de fuera de la Isla, que a través de la red social Twitter la insultaba tanto a ella como a su hijo, con comentarios como "¿Cómo llevas el ser politoxicómana y dejar de pagar las putas drogas?" o con carteles del pequeño en el que se le compara con el personaje de ficción Wally. Son algunos de los contenidos que recibió Ithaisa.

En una reciente entrevista con el youtuber Axel Blaze 16, Ithaisa ha recordado las situaciones por las que tuvo que pasar, como la que según la madre de Yéremi fue víctima de acoso por parte de la conocida 'streamer' española Sara Moledo 'Biyín', una de las más seguidas en Twitch, acusaciones que ella misma ha negado.

Hilo de clips de la entrevista realizada a Ithaisa Suarez madre del menor Yeremi Vargas, donde acusa a Sara Moledo "Biyín" de acoso.



En la conversación con Axel, Ithaisa recordó que “hemos tenido muchísimas llamadas y tuiteros que nos hicieron muchísimo daños. Por ponerte un ejemplo, una de ellas fuer Sara 'Biyín', que hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo Yéremi”. Añadió que “se reían en grupo y tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas. Auronplay [novio de 'Biyín'] me pidió perdón en ese momento. Las denuncias se archivaron, pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro, que se hacían llamar Comando Troll, hicieron a nuestra familia fueron muy graves. Tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que me hicieron pasar”.

'Biyín' ha salido al paso de las acusaciones de la madre de Yéremi afirmando que "quiero pensar que esta señora se está confundiendo. Soy muchas cosas, pero gilipollas y tonta no lo soy. Sé todo lo que he hecho en mi vida y lo que no. Tengo pruebas absolutamente de todo y estoy muy tranquila".

"¡Qué casualidad que cuando me hago una persona pública se me acusa de cosas gravísimas!", se queja la 'streamer'. "Es una persona que ha tenido una situación muy difícil y yo por eso no le quiero joder más la vida", señala 'Biyín' en relación a Ithaisa. No obstante, añade que "ello no implica que yo me tenga que quedar callada aguantando cómo se me difama. Me está acusando de cosas gravísimas que yo no tengo nada que ver. Es cierto lo que dice sobre lo que le han hecho unas personas, pero esas personas no soy yo ni jamás seré yo y tengo muchísimas pruebas que lo avalan. Desde 2013 siempre he enseñado mi cara. ¿Cómo me voy a poner a acosar a alguien dando mi cara? ¿Para salir en las noticias? ¿Estamos locos?. Jamás se me había acusado de algo tan grave", se defiende 'Biyín'.

Las redes arden con las negaciones de la 'streamer' y muchos internautas han arremetido contra ella. "Desde hace tiempo se le notaba a 'Biyín' el tipo de persona que era, le dice el tiktoker bycarlo. "Si ella actualmente estaría arrepentida de su pasado estaría pidiendo disculpas, en Twitter está todo", le recuerda Karina Casas.

Tras destapar los tuiteros las provocaciones de 'Biyín' a ella no le ha quedado más remedio que disculparse por sus comentarios nada afortunados sobre la desaparición de Yéremi Vargas.

pues no sé a quien podría ofender la verdad biyin igual a la familia de Yeremi, a las personas negras, a las personas de países latinoamericanos, a los judíos, a Mangel, a las personas musulmanas… deja de intentar justificarte como has hecho cada vez q se te han sacado en cara pic.twitter.com/UVYpC18YJW — tana (@tanaquinnn) 5 de febrero de 2023

"Admito que era una puta mierda de persona y no está mal admitirlo. Mal está hacer lo que hecho durante todo este tiempo, dejarlo pasar", se disculpa la 'streamer'. "Si mis disculpas no llegaron fue porque yo no quería hacer mucho bombo de todo eso, porque no me interesaba. Me muero de vergüenza hablando de eso", admitió en otro vídeo posterior.